وزير الصحة يلمّح لتنقيحً مرتقبً لقانون المخدرات لإلغاء العقوبات السجنية على الاستهلاك‎

Publié le Jeudi 20 Novembre 2025 - 09:50
      
أعلن الاربعاء 19 نوفمبر، وزير الصحة مصطفى الفرجاني عن تنقيح مرتقب للقانون المتعلق بالمخدرات بهدف الغاء العقوبات السجنية على الاستهلاك.

وقال الفرجاني في مداخلته خلال الجلسة العامة البرلمانية المخصصة لمناقشة مهمة الصحة " قانون استهلاك المخدرات باش يتبدل و معادش باش يكون عقابي للمستهلك، ماشين في التحسيس و الوقاية و العلاج ، باش يكون عقابي كان للمروجين ..".



يذكر أنه تم في سنة 2017 تنقيح القانون عدد 52 وتم بموجب هذا التنقيح منْح القضاة سلطة تقديرية في إصدار الأحكام، خاصة فيما يتعلق بتطبيق ظروف التخفيف طبق الفصل 53 من المجلة الجزائية وذلك بعد أن كان القضاة ملزمون بتسليط عقوبة سجنية تتراوح بين سنة و5 سنوات سجنا طبق الفصل 4 من القانون.


