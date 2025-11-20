تأجيل محاكمة خيام التركي في قضية فساد مالي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63e76e4821c9d1.02628445_ojflnpihqgmek.jpg width=100 align=left border=0>

قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح اليوم، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد الناشط السياسي خيام التركي إلى شهر جانفي المقبل.



ويأتي هذا التأجيل بعد أن كانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد أذنت بإحالة التركي إلى الدائرة الجنائية المختصّة، وذلك لمحاكمته في ملفات تتعلّق بشبهات تبييض الأموال وعدد من الجرائم المالية الأخرى المرتبطة بالقضية.





