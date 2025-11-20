Babnet   Latest update 11:38 Tunis

تأجيل محاكمة خيام التركي في قضية فساد مالي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63e76e4821c9d1.02628445_ojflnpihqgmek.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 20 Novembre 2025
      
قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح اليوم، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد الناشط السياسي خيام التركي إلى شهر جانفي المقبل.

ويأتي هذا التأجيل بعد أن كانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد أذنت بإحالة التركي إلى الدائرة الجنائية المختصّة، وذلك لمحاكمته في ملفات تتعلّق بشبهات تبييض الأموال وعدد من الجرائم المالية الأخرى المرتبطة بالقضية.



