Green Park بمجاز الباب : نموذج ريادي لشبابٍ مُدمَج وتنميةٍ محليةٍ مستدامة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691ed10408fa57.91589743_gjionmqhlfpek.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 20 Novembre 2025 - 09:30
      
بلاغ صحفي - تمّ صباح أمس افتتاح الفضاء الترفيهي Green Park بمدينة مجاز الباب، بحضور ممثلين عن السلطات المحلية، شباب منتدى مجاز الباب في إطار مشروع فاعل.ة - السياسات الشبابية ومشاركة الشباب في السياسات العمومية في تونس الممول من قبل الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج EU4Youth وبدعم من مملكة هولندا بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك بتنفيذ من وكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية والمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد.

يقع الفضاء في حي العزيمة، بمساحة جملية تقدّر بـ 1.236 مترًا مربعًا وبميزانية تبلغ 370 ألف دينار تونسي، يُعدّ Green Park استثمارًا هيكليًا في خدمة الجهة وشبابها.





مشروع نموذجي في خدمة الشباب والتنمية المحلية المستدامة

يُجسّد الفضاء الترفيهي Green Park رؤية مشروع فاعل.ة في تمكين الشباب من المساهمة الفاعلة في التنمية المحلية من خلال مبادراتٍ عمليةٍ، شاملةٍ ومستدامة.

وقد تمّ تصميم هذا الفضاء كمنشأة رياضية ومجتمعية متعددة الوظائف تساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وتشجيع نمط حياة صحي.

يضمّ Green Park ملعب بادِل خارجي – الأول من نوعه في شمال غرب تونس – إلى جانب ملعب كرة سلة معاد التهيئة، وكشك، وغرف لتبديل الملابس ومرافق صحية، بالإضافة إلى مساحات خضراء مهيّأة.



رافعة للاندماج والتنمية الاقتصادية

يحمل المشروع بُعدين أساسيين:
• توفير فضاءٍ رياضي وترفيهي عصري ومفتوح أمام الجميع
• دعم الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية المحلية عبر خلق فرص شغل مباشرة واستقطاب فاعلين جمعويين وخاصّين

تشير التقديرات إلى أن الفضاء سيستقبل سنويًا حوالي 6.400 مستفيد.
وأوصت دراسة الجدوى باعتماد آلية التفويض العمومي لمشغّل خاص (DSP) لضمان الاستدامة وجودة الخدمات مع الحفاظ على البعد الاجتماعي.

وستُشرف لجنة قيادة متعددة الأطراف تضمّ البلدية والمشغّل والمجتمع المدني على متابعة المشروع وضمان الشفافية.

مسار تشاركي دام ثلاث سنوات

Green Park هو ثمرة مسار تشاركي جمع بلدية مجاز الباب ومنتدى الشباب والمنصّة متعددة الاختصاصات لإدماج الشباب والسلطات الجهوية، بدعم من مشروع فاعل.ة، وأسفر عن:

تحيين المخطط المحلي للتنمية ليصبح حسّاسًا لقضايا الشباب والنوع الاجتماعي
إحداث لجنة متابعة وتقييم للمخطط ولمشاريع البلدية
تعزيز قدرات الفاعلين المحليين في التخطيط وإدارة المشاريع

هذه المقاربة جعلت من مجاز الباب بلدية رائدة في إدماج الشباب والنساء ضمن سياسات التنمية المحلية.

تصريحات الشركاء

مسّي ماسيميليانو، ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي:
« هذا المشروع يجسّد دعم الاتحاد الأوروبي للمبادرات المحلية التي تعزز المشاركة الفاعلة للشباب وإدماجهم عبر نموذج يضمن حضورهم في كل المراحل. »

الدكتورة نائلة العكريمي، المديرة العامة لـ CILG-VNG International:
« نحن لا ندشّن فضاءً فحسب، بل نحتفي بمنهجية ورؤية وشراكة إنسانية… هنا الشباب ليسوا مستفيدين فقط، بل شركاء في اتخاذ القرار. »

قيس الطرابلسي، الكاتب العام لولاية باجة:
« ليس بناء الفضاء هو التحدّي، بل الطريقة: تعاون وثيق وشراكات متينة بين جميع الأطراف، وهو ما يضمن ديمومته. »

رياض القاضي، ممثل سفارة مملكة هولندا:
« نفخر بأن نكون شركاء في Green Park… مسار تشاركي يجعل الشباب فاعلين في كل مرحلة. »

نموذج مُلهِم للتنمية المحلية

يُعدّ Green Park أحد ثمانية مشاريع نموذجية تمت مرافقتها ضمن مشروع فاعل.ة، ويُجسّد قدرة الشباب والجماعات المحلية والمؤسسات الشريكة على ابتكار حلول واقعية ومستدامة تخدم التنمية الترابية.




