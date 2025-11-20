Green Park بمجاز الباب : نموذج ريادي لشبابٍ مُدمَج وتنميةٍ محليةٍ مستدامة

بلاغ صحفي - تمّ صباح أمس افتتاح الفضاء الترفيهي Green Park بمدينة مجاز الباب، بحضور ممثلين عن السلطات المحلية، شباب منتدى مجاز الباب في إطار مشروع فاعل.ة - السياسات الشبابية ومشاركة الشباب في السياسات العمومية في تونس الممول من قبل الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج EU4Youth وبدعم من مملكة هولندا بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك بتنفيذ من وكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية والمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد.



يقع الفضاء في حي العزيمة، بمساحة جملية تقدّر بـ 1.236 مترًا مربعًا وبميزانية تبلغ 370 ألف دينار تونسي، يُعدّ Green Park استثمارًا هيكليًا في خدمة الجهة وشبابها.



مشروع نموذجي في خدمة الشباب والتنمية المحلية المستدامة



رافعة للاندماج والتنمية الاقتصادية



مسار تشاركي دام ثلاث سنوات



تصريحات الشركاء



نموذج مُلهِم للتنمية المحلية



يُجسّد الفضاء الترفيهي Green Park رؤية مشروع فاعل.ة في تمكين الشباب من المساهمة الفاعلة في التنمية المحلية من خلال مبادراتٍ عمليةٍ، شاملةٍ ومستدامة.وقد تمّ تصميم هذا الفضاء كمنشأة رياضية ومجتمعية متعددة الوظائف تساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وتشجيع نمط حياة صحي.يضمّ Green Park– الأول من نوعه في شمال غرب تونس – إلى جانبمعاد التهيئة، وكشك، وغرف لتبديل الملابس ومرافق صحية، بالإضافة إلىيحمل المشروع بُعدين أساسيين:• توفير فضاءٍ رياضي وترفيهي عصري ومفتوح أمام الجميع• دعم الديناميكية الاقتصادية والاجتماعية المحلية عبر خلق فرص شغل مباشرة واستقطاب فاعلين جمعويين وخاصّينتشير التقديرات إلى أن الفضاء سيستقبل سنويًا حواليوأوصت دراسة الجدوى باعتمادلضمان الاستدامة وجودة الخدمات مع الحفاظ على البعد الاجتماعي.وستُشرف لجنة قيادة متعددة الأطراف تضمّ البلدية والمشغّل والمجتمع المدني على متابعة المشروع وضمان الشفافية.Green Park هو ثمرة مسار تشاركي جمع بلدية مجاز الباب ومنتدى الشباب والمنصّة متعددة الاختصاصات لإدماج الشباب والسلطات الجهوية، بدعم من مشروع فاعل.ة، وأسفر عن:تحيين المخطط المحلي للتنمية ليصبح حسّاسًا لقضايا الشباب والنوع الاجتماعيإحداث لجنة متابعة وتقييم للمخطط ولمشاريع البلديةتعزيز قدرات الفاعلين المحليين في التخطيط وإدارة المشاريعهذه المقاربة جعلت من مجاز الباب بلدية رائدة في إدماج الشباب والنساء ضمن سياسات التنمية المحلية.، ممثل بعثة الاتحاد الأوروبي:« هذا المشروع يجسّد دعم الاتحاد الأوروبي للمبادرات المحلية التي تعزز المشاركة الفاعلة للشباب وإدماجهم عبر نموذج يضمن حضورهم في كل المراحل. »، المديرة العامة لـ CILG-VNG International:« نحن لا ندشّن فضاءً فحسب، بل نحتفي بمنهجية ورؤية وشراكة إنسانية… هنا الشباب ليسوا مستفيدين فقط، بل شركاء في اتخاذ القرار. »، الكاتب العام لولاية باجة:« ليس بناء الفضاء هو التحدّي، بل الطريقة: تعاون وثيق وشراكات متينة بين جميع الأطراف، وهو ما يضمن ديمومته. »، ممثل سفارة مملكة هولندا:« نفخر بأن نكون شركاء في Green Park… مسار تشاركي يجعل الشباب فاعلين في كل مرحلة. »يُعدّ Green Park أحدتمت مرافقتها ضمن مشروع فاعل.ة، ويُجسّد قدرة الشباب والجماعات المحلية والمؤسسات الشريكة على ابتكار حلول واقعية ومستدامة تخدم التنمية الترابية.