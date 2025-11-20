Le Green Park de Medjez El Bab : un modèle pilote pour une jeunesse inclusive et un développement territorial durable
Communiqué de Presse - Financé par l’Union européenne à travers le projet Fe3il.a, mis en œuvre par CILG-VNG International, le Green Park de Medjez El Bab a été inauguré hier en présence des autorités locales, des représentants du programme et des jeunes du Forum de Medjez El Bab.
Un investissement structurant au service du territoire
Implanté dans la cité El Azima, sur une superficie de 1 236 m² et pour un budget de 370 000 TND, le Green Park constitue un projet phare dédié à la jeunesse et à la durabilité locale.
Un projet au service de la participation et de l’inclusionLe Green Park reflète la vision du projet Fe3il.a visant à renforcer la participation citoyenne des jeunes à travers des infrastructures modernes, inclusives et porteuses de cohésion sociale.
Il se compose notamment de :
* Un terrain de padel outdoor, premier du genre dans le Nord-Ouest tunisien.
* Un terrain de basket réhabilité.
* Un kiosque, des vestiaires et sanitaires, ainsi que des espaces verts aménagés.
Un levier pour l’économie localePensé comme un espace sportif et communautaire ouvert à toutes et à tous, le Green Park ambitionne de dynamiser le tissu associatif et économique local.
L’étude de faisabilité prévoit environ 6 400 utilisateurs par an et retient le modèle de Délégation de Service Public (DSP) à un opérateur privé, garantissant viabilité financière, qualité de service et accessibilité sociale.
Un comité de pilotage multipartite (municipalité, exploitant, société civile) assurera la transparence de la gestion.
Un processus de co-construction exemplaireFruit de trois années de travail participatif entre la municipalité, le Forum des Jeunes, la plateforme intersectorielle d’intégration des jeunes et les autorités régionales, avec l’appui du projet Fe3il.a, le processus a permis :
* La mise à jour du Plan de Développement Local (PDL) en y intégrant les dimensions jeunesse et genre.
* La création d’un comité de suivi du PDL.
* Le renforcement des capacités locales en matière de planification et de gestion de projets.
Cette démarche place Medjez El Bab comme commune pionnière en matière d’intégration des jeunes dans les politiques publiques.
Des partenaires saluent une expérience innovante* M. Messi Massimiliano, Délégation de l’UE en Tunisie :
« Ce projet illustre le soutien de l’Union européenne aux initiatives locales favorisant l’inclusion de la jeunesse. »
* Dr Neila Akrimi, Directrice de CILG-VNG International :
« Nous célébrons une méthode, une vision, un partenariat fondé sur la co-construction… Ici, les jeunes sont des co-décideurs. »
* M. Kais Trabelsi, Gouvernorat de Béja :
« Ce qui rend Green Park exceptionnel, c’est la manière collaborative avec laquelle il a été construit. »
* M. Riadh Khadhi, Ambassade des Pays-Bas :
« Un modèle vivant d’innovation sociale et de développement local. »
Un modèle inspirant pour les territoires tunisiensLe Green Park fait partie des huit projets pilotes accompagnés par Fe3il.a à travers la Tunisie, démontrant la capacité des jeunes et des collectivités locales à co-construire des solutions durables au service du développement territorial.
« Investir dans la jeunesse, c’est investir dans la durabilité des territoires. »
Projet financé par l’Union européenne dans le cadre d’EU4Youth, avec la contribution du Royaume des Pays-Bas, et mis en œuvre par CILG-VNG International, en partenariat avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports.
