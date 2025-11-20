Le Green Park de Medjez El Bab : un modèle pilote pour une jeunesse inclusive et un développement territorial durable

Communiqué de Presse - Financé par l’Union européenne à travers le projet Fe3il.a, mis en œuvre par CILG-VNG International, le Green Park de Medjez El Bab a été inauguré hier en présence des autorités locales, des représentants du programme et des jeunes du Forum de Medjez El Bab.



Un investissement structurant au service du territoire



Un projet au service de la participation et de l’inclusion



Un levier pour l’économie locale



Un processus de co-construction exemplaire



Des partenaires saluent une expérience innovante



Un modèle inspirant pour les territoires tunisiens



Implanté dans la cité, sur une superficie deet pour un budget de, le Green Park constitue un projet phare dédié à la jeunesse et à la durabilité locale.Le Green Park reflète la vision du projet Fe3il.a visant à renforcer la participation citoyenne des jeunes à travers des infrastructures modernes, inclusives et porteuses de cohésion sociale.Il se compose notamment de :* Un, premier du genre dans le Nord-Ouest tunisien.* Un* Un, des, ainsi que desPensé comme un espace sportif et communautaire ouvert à toutes et à tous, le Green Park ambitionne de dynamiser le tissu associatif et économique local.L’étude de faisabilité prévoit environet retient le modèle deà un opérateur privé, garantissant viabilité financière, qualité de service et accessibilité sociale.Un(municipalité, exploitant, société civile) assurera la transparence de la gestion.Fruit de trois années de travail participatif entre la municipalité, le Forum des Jeunes, la plateforme intersectorielle d’intégration des jeunes et les autorités régionales, avec l’appui du projet Fe3il.a, le processus a permis :* Laen y intégrant les dimensions jeunesse et genre.* La création d’un* Le renforcement des capacités locales en matière de planification et de gestion de projets.Cette démarche place Medjez El Bab commeen matière d’intégration des jeunes dans les politiques publiques., Délégation de l’UE en Tunisie :, Directrice de CILG-VNG International :, Gouvernorat de Béja :, Ambassade des Pays-Bas :Le Green Park fait partie desaccompagnés par Fe3il.a à travers la Tunisie, démontrant la capacité des jeunes et des collectivités locales à co-construire des solutions durables au service du développement territorial.Projet financé pardans le cadre d’, avec la contribution du, et mis en œuvre par, en partenariat avec le