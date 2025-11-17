Ooredoo Tunisie relance son initiative nationale de reforestation
Communiqué de Presse - Dans le cadre de son programme RSE « Tounes T3ich », Ooredoo Tunisie annonce la relance et le renforcement de ses actions environnementales à travers une nouvelle campagne dédiée à la reforestation et à la restauration des espaces naturels touchés par les incendies.
Un engagement pluriannuel confirmé
En 2023, l’entreprise avait lancé une première opération majeure avec la reforestation de 70 hectares à Bargou, zone particulièrement frappée par les feux de forêt.
En 2024, Ooredoo a élargi son intervention à 100 hectares à Béja, également endommagés par les incendies.
ce jour, 100 hectares ont déjà été reboisés entre Bargou et Béja, marquant une étape importante de cet engagement.
Pour l’année en cours, la société poursuit son action avec la reforestation de 30 hectares supplémentaires dans la région de Béja, confirmant sa volonté d’appuyer les efforts nationaux de restauration forestière.
Une campagne environnementale renouvelée l’occasion de la Journée Nationale de l’Arbre, Ooredoo lance une nouvelle campagne de sensibilisation autour des enjeux liés à la restauration des zones sinistrées.
Cette initiative vise à :
* mobiliser le public,
* renforcer l’engagement citoyen,
* mettre en avant les efforts constants de l’entreprise en faveur de la nature tunisienne.
