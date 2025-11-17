Ooredoo Tunisie relance son initiative nationale de reforestation

Communiqué de Presse - Dans le cadre de son programme RSE « Tounes T3ich », Ooredoo Tunisie annonce la relance et le renforcement de ses actions environnementales à travers une nouvelle campagne dédiée à la reforestation et à la restauration des espaces naturels touchés par les incendies.



Un engagement pluriannuel confirmé



Une campagne environnementale renouvelée



Un engagement assumé



Vers un futur durable et résilient



En 2023, l’entreprise avait lancé une première opération majeure avec la reforestation de, zone particulièrement frappée par les feux de forêt.En 2024, Ooredoo a élargi son intervention à, également endommagés par les incendies.ce jour,ont déjà été reboisés entreet, marquant une étape importante de cet engagement.Pour l’année en cours, la société poursuit son action avec ladans la région de Béja, confirmant sa volonté d’appuyer les efforts nationaux de restauration forestière.l’occasion de la, Ooredoo lance une nouvelle campagne de sensibilisation autour des enjeux liés à la restauration des zones sinistrées.Cette initiative vise à :* mobiliser le public,* renforcer l’engagement citoyen,* mettre en avant les efforts constants de l’entreprise en faveur de la nature tunisienne.« La restauration des zones détruites par les incendies est un impératif national que nous assumons pleinement », souligne, CEO d’Ooredoo Tunisie. « travers, nous menons des actions concrètes pour redonner vie à nos forêts. Ensemble, nous pouvons construire un avenir plus vert pour la Tunisie. »Ooredoo Tunisie confirme qu’elle continuera de consolider ses initiatives vertes en collaboration avec leset les, afin de préserver la biodiversité, revitaliser les zones sinistrées, et affirmer son rôle en tant qu’acteur engagé pour un