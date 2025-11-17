Babnet   Latest update 21:07 Tunis

Ooredoo Tunisie relance son initiative nationale de reforestation

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691b77a5903099.34115949_plofhikmeqgjn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 17 Novembre 2025
      
Communiqué de Presse - Dans le cadre de son programme RSE « Tounes T3ich », Ooredoo Tunisie annonce la relance et le renforcement de ses actions environnementales à travers une nouvelle campagne dédiée à la reforestation et à la restauration des espaces naturels touchés par les incendies.

Un engagement pluriannuel confirmé


En 2023, l’entreprise avait lancé une première opération majeure avec la reforestation de 70 hectares à Bargou, zone particulièrement frappée par les feux de forêt.

En 2024, Ooredoo a élargi son intervention à 100 hectares à Béja, également endommagés par les incendies.
ce jour, 100 hectares ont déjà été reboisés entre Bargou et Béja, marquant une étape importante de cet engagement.

Pour l’année en cours, la société poursuit son action avec la reforestation de 30 hectares supplémentaires dans la région de Béja, confirmant sa volonté d’appuyer les efforts nationaux de restauration forestière.

Une campagne environnementale renouvelée

l’occasion de la Journée Nationale de l’Arbre, Ooredoo lance une nouvelle campagne de sensibilisation autour des enjeux liés à la restauration des zones sinistrées.
Cette initiative vise à :

* mobiliser le public,
* renforcer l’engagement citoyen,
* mettre en avant les efforts constants de l’entreprise en faveur de la nature tunisienne.

Un engagement assumé

« La restauration des zones détruites par les incendies est un impératif national que nous assumons pleinement », souligne Mansoor Rashid Al-Khater, CEO d’Ooredoo Tunisie. « travers Tounes T3ich, nous menons des actions concrètes pour redonner vie à nos forêts. Ensemble, nous pouvons construire un avenir plus vert pour la Tunisie. »

Vers un futur durable et résilient

Ooredoo Tunisie confirme qu’elle continuera de consolider ses initiatives vertes en collaboration avec les autorités nationales et les partenaires locaux, afin de préserver la biodiversité, revitaliser les zones sinistrées, et affirmer son rôle en tant qu’acteur engagé pour un développement durable.


*.*.*