طيران الإمارات تعلن طلبية جديدة لـ65 طائرة بوينغ 777 بقيمة 38 مليار دولار خلال معرض دبي للطيران 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691ae18c2d5039.43822723_iomkephjlnfqg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 17 Novembre 2025
      
بلاغ صحفي - أعلنت طيران الإمارات، أكبر ناقلة دولية في العالم، عن إبرام طلبية لاقتناء 65 طائرة إضافية من طراز بوينغ 777-9 المزوّدة بمحركات GE9X، بقيمة تقدّر بـ 38 مليار دولار، وذلك خلال اليوم الأول من فعاليات معرض دبي للطيران 2025.

وبموجب هذه الصفقة، يرتفع إجمالي طلبات الناقلة من طائرات بوينغ إلى 315 طائرة عريضة البدن، تشمل 270 طائرة من طراز 777-9، و10 طائرات شحن F777، و35 طائرة 787. كما يرتفع إجمالي المحركات المطلوبة من GE9X إلى 540 محركاً، منها 130 محركاً وقّعت طلباتها خلال المعرض.



وتتضمن الاتفاقية خيارات تسمح لطيران الإمارات بتحويل جزء من الطلبية الجديدة إلى طرازي 777-10 أو 777-8، ما يشكل دعماً مباشراً لدراسة بوينغ الخاصة بتطوير النسخة الأكبر ضمن عائلة 777X.

أحمد بن سعيد: التزام استراتيجي طويل الأمد

قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، إن هذه الطلبية تعكس "التزاماً ممتداً منذ عقود تجاه قطاع الصناعات الجوية في الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أن تشغيل أسطول حديث ومتطور يمثل ركناً أساسياً في استراتيجية الشركة.

وأكد أن طيران الإمارات تعمل مع بوينغ لضمان تسلّم أولى طائرات 777-9 بداية من الربع الثاني لسنة 2027، في إطار خطة توسع دولية متواصلة ومتناسقة مع رؤية دبي التنموية.

دعم لتطوير 777-10

وفي ما يتعلق بطراز 777-10، أوضح أن الشركة تدعم بقوة دراسة بوينغ لتطوير هذا الطراز الأكبر سعة، بالنظر إلى حاجة الناقلة المستمرة لطائرات عالية الكفاءة، خاصة في ظل الزيادة المتوقعة في حركة النقل الجوي عالمياً.

بوينغ وGE: شراكة تمتد لأربعة عقود

وقالت ستيفاني بوب، الرئيسة التنفيذية لبوينغ للطائرات التجارية، إن تجديد الثقة بطراز 777X "يمثل محطة جديدة في شراكة تتجاوز 40 عاماً".

من جهته، صرّح راسل ستوكس، الرئيس التنفيذي لقطاع المحركات التجارية في "جي إي أيروسبيس"، بأن الطلبية الإضافية لمحركات GE9X تؤكد "ثقة طيران الإمارات في الأداء المتقدم والتكنولوجيا المتطورة لمحركات الشركة".

آفاق تسليم تمتد إلى 2038

ومن المنتظر أن تتواصل عمليات تسليم طائرات 777X الجديدة حتى عام 2038، ما يضمن استمرارية الإنتاج في عدد كبير من المصانع الأمريكية التابعة لبوينغ وGE عبر ولايات عدة، من واشنطن إلى تكساس وألاباما وميشيغان وغيرها.

وتشغّل طيران الإمارات حالياً أكبر أسطول في العالم من طائرات بوينغ 777 بمحركات GE90، يضم 119 طائرة 777-300ER و10 طائرات 777-200LR و11 طائرة شحن، تربط دبي بأكثر من 140 وجهة حول العالم عبر ست قارات.


