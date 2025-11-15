Babnet   Latest update 09:23 Tunis

Le CORP célèbre une décennie d’engagement pour l’emploi et les talents tunisiens

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6918386a901402.73941419_koijnehpmfgql.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 15 Novembre 2025 - 07:05 Lecture 2 min, 49 sec
      
Communiqué de Presse - Le CORP, relevant de la Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du Commerce (AHK Tunisie), a tenu ce vendredi 14 novembre 2025, à Beit El Hikma, une conférence consacrée à ses dix ans d’action en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle en Tunisie.

L’événement s’est déroulé en présence de M. Fakher Zaaybi, Directeur de la coopération et des milieux socio-économiques au Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (MEFP), de Mme Elisabeth Wolbers, Ambassadrice d’Allemagne en Tunisie, ainsi que de la direction de l’AHK Tunisie et de plusieurs partenaires institutionnels et économiques.



Cette rencontre a mis en lumière une décennie d’engagement et de réalisations du CORP dans l’accompagnement des jeunes, la promotion de l’employabilité et le renforcement du lien entre les compétences tunisiennes et les besoins du marché du travail.

Un impact concret et mesurable

Depuis sa création, le CORP s’est affirmé comme un acteur clé du marché du travail tunisien, en accompagnant les transformations économiques et en rapprochant les entreprises des talents dont elles ont besoin. ce jour, plus de 12 000 jeunes ont été placés au sein de différentes organisations.

En dix ans, le centre a accompagné plus de 18 000 chercheurs d’emploi, facilité la reconversion de plus de 3 000 personnes vers des secteurs porteurs avec un taux de recrutement de 90 %, formé 2 600 jeunes aux compétences transversales et à la culture d’entreprise, et soutenu plus de 3 000 bénéficiaires, dont 72 micro-entrepreneurs, dans le développement de leurs projets professionnels.

J rn Bousselmi, Directeur Général de l’AHK Tunisie, a déclaré :
« Depuis dix ans, le CORP illustre la valeur d’un partenariat tuniso-allemand solide, fondé sur la confiance et l’action concrète. Son rôle dans le renforcement de l’employabilité et le développement des compétences témoigne de la pertinence de la coopération entre nos deux pays. »

Ces résultats traduisent un impact humain durable et confirment la position du CORP comme partenaire stratégique pour l’emploi et le développement économique.

De son côté, Ameni Boubaker, Directrice du CORP – AHK Tunisie, a affirmé :
« Cette étape symbolise le fruit d’un travail collectif mené avec passion et engagement. Grâce à cette expérience, nous abordons une nouvelle phase tournée vers l’innovation et l’élargissement de notre impact, à travers de nouveaux programmes et événements destinés à renforcer l’employabilité et à soutenir un marché du travail plus inclusif et dynamique. »

Une nouvelle dynamique tournée vers l’avenir

Fidèle à sa mission, le CORP entame une nouvelle phase de développement visant à élargir son impact et à créer davantage d’opportunités pour les jeunes Tunisiens.

Deux salons d’emploi marqueront cette nouvelle dynamique en 2026 :

* CORP Village, prévu le 28 mars 2026, réunira jeunes talents, entreprises et institutions autour des métiers d’avenir.
* CORP Talents, le 26 septembre 2026, mettra en valeur les compétences tunisiennes et facilitera leur rencontre avec les recruteurs.

travers ces initiatives, le CORP confirme son ambition de renforcer la place de la jeunesse tunisienne dans le développement économique et de promouvoir un marché du travail plus inclusif, innovant et durable.

propos du CORP

Le CORP, département de la Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du Commerce (AHK Tunisie), œuvre depuis dix ans pour renforcer l’employabilité des jeunes et répondre aux besoins de recrutement des entreprises. Ses actions couvrent la reconversion professionnelle, l’accompagnement à l’insertion, l’organisation d’événements dédiés à l’emploi ainsi que le soutien à l’entrepreneuriat.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318512


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 15 نوفمبر 2025 | 24 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:12
14:51
12:11
06:57
05:27
الرطــوبة:
% 23
Babnet
Babnet27°
23° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-15
29°-18
24°-17
19°-15
19°-13
  • Avoirs en devises
    24904,5

  • (14/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41600 DT        1$ =2,94290 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/11)   996,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:23 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*