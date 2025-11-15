Le CORP célèbre une décennie d’engagement pour l’emploi et les talents tunisiens

Communiqué de Presse - Le CORP, relevant de la Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du Commerce (AHK Tunisie), a tenu ce vendredi 14 novembre 2025, à Beit El Hikma, une conférence consacrée à ses dix ans d’action en faveur de l’emploi et de la formation professionnelle en Tunisie.



L’événement s’est déroulé en présence de M. Fakher Zaaybi, Directeur de la coopération et des milieux socio-économiques au Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (MEFP), de Mme Elisabeth Wolbers, Ambassadrice d’Allemagne en Tunisie, ainsi que de la direction de l’AHK Tunisie et de plusieurs partenaires institutionnels et économiques.



Un impact concret et mesurable



Une nouvelle dynamique tournée vers l’avenir



propos du CORP



Cette rencontre a mis en lumière une décennie d’engagement et de réalisations du CORP dans l’accompagnement des jeunes, la promotion de l’employabilité et le renforcement du lien entre les compétences tunisiennes et les besoins du marché du travail.Depuis sa création, le CORP s’est affirmé comme un acteur clé du marché du travail tunisien, en accompagnant les transformations économiques et en rapprochant les entreprises des talents dont elles ont besoin. ce jour, plus deont été placés au sein de différentes organisations.En dix ans, le centre a accompagné plus de, facilité la reconversion de plus devers des secteurs porteurs avec un taux de recrutement de, forméaux compétences transversales et à la culture d’entreprise, et soutenu plus de, dont, dans le développement de leurs projets professionnels.J rn Bousselmi, Directeur Général de l’AHK Tunisie, a déclaré :« Depuis dix ans, le CORP illustre la valeur d’un partenariat tuniso-allemand solide, fondé sur la confiance et l’action concrète. Son rôle dans le renforcement de l’employabilité et le développement des compétences témoigne de la pertinence de la coopération entre nos deux pays. »Ces résultats traduisent un impact humain durable et confirment la position du CORP comme partenaire stratégique pour l’emploi et le développement économique.De son côté, Ameni Boubaker, Directrice du CORP – AHK Tunisie, a affirmé :« Cette étape symbolise le fruit d’un travail collectif mené avec passion et engagement. Grâce à cette expérience, nous abordons une nouvelle phase tournée vers l’innovation et l’élargissement de notre impact, à travers de nouveaux programmes et événements destinés à renforcer l’employabilité et à soutenir un marché du travail plus inclusif et dynamique. »Fidèle à sa mission, le CORP entame une nouvelle phase de développement visant à élargir son impact et à créer davantage d’opportunités pour les jeunes Tunisiens.Deux salons d’emploi marqueront cette nouvelle dynamique en 2026 :, prévu le, réunira jeunes talents, entreprises et institutions autour des métiers d’avenir., le, mettra en valeur les compétences tunisiennes et facilitera leur rencontre avec les recruteurs.travers ces initiatives, le CORP confirme son ambition de renforcer la place de la jeunesse tunisienne dans le développement économique et de promouvoir un marché du travail plus inclusif, innovant et durable.Le CORP, département de la Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du Commerce (AHK Tunisie), œuvre depuis dix ans pour renforcer l’employabilité des jeunes et répondre aux besoins de recrutement des entreprises. Ses actions couvrent la reconversion professionnelle, l’accompagnement à l’insertion, l’organisation d’événements dédiés à l’emploi ainsi que le soutien à l’entrepreneuriat.