الجبل الأحمر: 8 سنوات سجن وغرامة بـ10 آلاف دينار لفتاة روّجت المخدرات بالوسط المدرسي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61f453ea7a5fd4.04591055_iemplqhjogknf.jpg width=100 align=left border=0>
أصدرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، حكمًا يقضي بـ 8 سنوات سجن وخطية مالية قدرها 10 آلاف دينار في حق فتاة تورّطت في ترويج المخدرات داخل الوسط المدرسي ولعدد من الشبان بالجهة، مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

وقد اعترفت المتهمة بما نُسب إليها بعد إيقافها أمام إحدى المدارس بمنطقة الجبل الأحمر، حيث تم ضبطها بحوزتها 480 قرصًا مخدرًا و188 قطعة من مادة الزطلة كانت معدّة للترويج.


