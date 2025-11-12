Babnet   Latest update 09:35 Tunis

احتراق حافلة نقل مدرسي في القلعة الصغرى وتواصل الاعتداءات على أسطول النقل العمومي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69143b88decdb3.00408688_qlpkofehjgnim.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 12 Novembre 2025 - 08:36 قراءة: 1 د, 6 ث
      
تداولت فقرة "بلا رتوش" على إذاعة الجوهرة أف أم حادثة احتراق حافلة نقل مدرسي تابعة لشركة نقل الساحل بمدينة القلعة الصغرى، كانت تقلّ مجموعة من التلاميذ، حيث تدخّل المواطنون لإطفاء النيران بعد اندلاعها بشكل مفاجئ.

وأكد الاعلامي حاتم بن عمارة، خلال النقاش مع زميله خليفة بن سالم، أنّ الحادث أثار تساؤلات جدّية حول سلامة أسطول النقل المدرسي ومدى جاهزية الحافلات لمواجهة مثل هذه الطوارئ، خاصة في ظلّ غياب أو تعطّل معدات الإطفاء داخل العربات.



وأشار المتدخلون إلى أنّه رغم خطورة الحادث، لم تُسجّل أضرار بشرية، فيما فتحت الشركة تحقيقاً لتحديد الأسباب، بعد تأكيدها أن الحريق اندلع خارج التوقيت الإداري.

وفي السياق ذاته، تناول البرنامج أيضاً تكرّر الاعتداءات على حافلات النقل العمومي، بعد تعرض حافلة خطّ رقم 14 أمس إلى الرشق بالحجارة في طريق الشنوة ، ما تسبب في تهشيم البلور الخلفي وإيقاف الرحلة.

واعتبر خليفة بن سالم أنّ هذه الاعتداءات أصبحت ظاهرة مقلقة تهدد سلامة المواطنين والسائقين، مشيراً إلى أنّ “من يعتدي على وسيلة نقل عمومي إنما يعتدي على نفسه”، داعياً إلى تعزيز الرقابة الأمنية وحملات التوعية بمخاطر مثل هذه السلوكيات.

وخُتمت الفقرة بدعوة المواطنين إلى التعاون مع أجهزة النقل والحماية المدنية، واحترام المرفق العمومي باعتباره وسيلة حيوية تخدم آلاف التونسيين يومياً، خاصة في المناطق الشعبية التي تعتمد بشكل كبير على الحافلات في تنقلها اليومي.



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318323


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 12 نوفمبر 2025 | 21 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:43
17:14
14:52
12:10
06:55
05:25
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet25°
16° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-15
25°-15
27°-15
28°-17
29°-17
  • Avoirs en devises
    25137,2

  • (11/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40932 DT        1$ =2,94633 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11/11)   769,6 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:35 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*