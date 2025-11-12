احتراق حافلة نقل مدرسي في القلعة الصغرى وتواصل الاعتداءات على أسطول النقل العمومي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69143b88decdb3.00408688_qlpkofehjgnim.jpg width=100 align=left border=0>

تداولت فقرة "بلا رتوش" على إذاعة الجوهرة أف أم حادثة احتراق حافلة نقل مدرسي تابعة لشركة نقل الساحل بمدينة القلعة الصغرى، كانت تقلّ مجموعة من التلاميذ، حيث تدخّل المواطنون لإطفاء النيران بعد اندلاعها بشكل مفاجئ.



وأكد الاعلامي حاتم بن عمارة، خلال النقاش مع زميله خليفة بن سالم، أنّ الحادث أثار تساؤلات جدّية حول سلامة أسطول النقل المدرسي ومدى جاهزية الحافلات لمواجهة مثل هذه الطوارئ، خاصة في ظلّ غياب أو تعطّل معدات الإطفاء داخل العربات.









وأشار المتدخلون إلى أنّه رغم خطورة الحادث، لم تُسجّل أضرار بشرية، فيما فتحت الشركة تحقيقاً لتحديد الأسباب، بعد تأكيدها أن الحريق اندلع خارج التوقيت الإداري.



وفي السياق ذاته، تناول البرنامج أيضاً تكرّر الاعتداءات على حافلات النقل العمومي، بعد تعرض حافلة خطّ رقم 14 أمس إلى الرشق بالحجارة في طريق الشنوة ، ما تسبب في تهشيم البلور الخلفي وإيقاف الرحلة.



واعتبر خليفة بن سالم أنّ هذه الاعتداءات أصبحت ظاهرة مقلقة تهدد سلامة المواطنين والسائقين، مشيراً إلى أنّ “من يعتدي على وسيلة نقل عمومي إنما يعتدي على نفسه”، داعياً إلى تعزيز الرقابة الأمنية وحملات التوعية بمخاطر مثل هذه السلوكيات.



وخُتمت الفقرة بدعوة المواطنين إلى التعاون مع أجهزة النقل والحماية المدنية، واحترام المرفق العمومي باعتباره وسيلة حيوية تخدم آلاف التونسيين يومياً، خاصة في المناطق الشعبية التي تعتمد بشكل كبير على الحافلات في تنقلها اليومي.



