عويدات: الحكومة تكرر الشعارات دون تغيير المنهج.. والمواطن لا يلمس الإيجابيات في واقعه

"هل يشعر المواطن فعلاً بهذه الإيجابيات في حياته اليومية؟ في قفته؟ في نقله؟ في المدرسة التي يدرس فيها ابنه؟".

"ننتظر هذه المجلات منذ أكثر من خمس سنوات، والحكومة تكرر في كل سنة أن صدورها بات قريبًا، لكنها لم تر النور إلى اليوم".

"لو خصصنا 4 آلاف مليار من أصل 11 ألف مليار الموجهة للتنمية لإصلاح قطاع الفوسفات خلال سنة واحدة، لأمكننا مضاعفة الإنتاج وتحقيق عائدات مالية هامة للدولة وتحسين مستوى عيش المواطنين".

"في ميزانية 2025 اتفقنا على خط تمويل لشراء الأراخي ولم يُفعّل إلى الآن، كما صادقنا على إحداث الصندوق الوطني للإصلاح التربوي ولم يُفعّل بدوره. يجب أن نطبّق ما نعد به".

وأكد النائب عنوعضوأنه ينظر بإيجابية إلى بعض المؤشرات المسجّلة، على غرار، وكذلك إلىورفع شعاراتلكنّه تساءل:وأشار إلى أنّما يزال صعبًا، قائلاً إنّ، وإنّ، حيث لا تتجاوز سرعة القطارات 30 كلم/س بسبب تهالك البنية التحتية.وأضاف أنّ(2022، 2023، 2024، 2025)، موضحًا أنها تبقى في جوهرهاتقتصر علىوانتقد عويدات استمرار العمل وفقرغم مرور خمس سنوات على ما أسماه الشعب بـ"إيقاف نزيف العشرية السوداء"، مشيرًا إلى أنّ البلاد ما زالت تعتمد علىالمبنية على، في ظلمثلوقال:ودعا إلى، معتبرًا أنّ، مستشهدًا بقطاع الفوسفات الذي تراجع إنتاجه إلى 4 ملايين طن بعد أن كان يبلغ 8 ملايين طن سنة 2010.وأضاف:وختم النائبمداخلته بدعوة الحكومة إلى، قائلاً: