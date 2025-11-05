Babnet   Latest update 14:42 Tunis

مجدي الكرباعي: بعد قرار الترحيل من ايطاليا، وفاة تونسييّن قفزا في البحر من السفينة العائدة الي تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690b42d471c7c4.66372309_hqlgoejmnpfki.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 05 Novembre 2025 - 13:27
      

وفاة مهاجرين تونسيين بعد قفزهما من باخرة "كوتوناف" في ميناء ليفورنو الإيطالي

كشف الناشط بالمجتمع المدني في إيطاليا مجدي الكرباعي، يوم الثلاثاء 4 نوفمبر، عن حادثة أليمة راح ضحيتها مهاجران تونسيان وصلا على متن باخرة Cotunav إلى ميناء ليفورنو الإيطالي بعد محاولتهما الهجرة بطريقة غير نظامية.


وأوضح الكرباعي أنه "تم العثور عليهما داخل حاوية من قبل الأمن الإيطالي، وحاولا التواصل مع السلطات وطلب حقهما في اللجوء، حسب شهادة أحد العاملين في الميناء، لكن الشرطة رفضت طلبهما وأصدرت قرار ترحيل، باعتبار أن تونس مصنفة دولة آمنة".


وأضاف أنه تم احتجاز الشابين في غرفة على متن السفينة أثناء عودتها إلى تونس، غير أنهما تمكنا من فتح الباب والقفز إلى البحر، وتابع قائلا: "للأسف، أحدهما سُحب بواسطة مروحة سفينة الشحن وتوفي، بينما اختفى الآخر وتم العثور عليه لاحقًا جثة هامدة بعد أن غرق".


