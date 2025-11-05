Babnet   Latest update 16:11 Tunis

ندوة علمية حول مهنة الخبير المحاسب في عصر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية الجمعة 7 نوفمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690b3951465d66.16325895_hnepfogijmklq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 05 Novembre 2025 - 15:05
      
تنظم المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس العاصمة، يوم الجمعة 7 نوفمبر الجاري، ندوة علمية تحت عنوان" رؤى متقاطعة حول مهنة الخبير المحاسب في عصر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية " .

ويعد هذا الحدث فرصة هامة لفتح نقاش معمق حول التحولات الجذرية التي تشهدها مهنة المحاسبة في ظل الثورة الرقمية التي تشهدها الاقتصاديات العالمية، اضافة الى الدور المتزايد الذي تلعبه التكنولوجيا في تحسين آليات العمل داخل القطاع المالي والمحاسبي .



وتستضيف الندوة نخبة من الخبراء البارزين في مجال المحاسبة والمالية، من بينه فيصل دربال الخبير المحاسب القانوني في بيئة الاعمال المتغيرة ووليد بن صالح ، رئيس الهيئة الوطنية للمحاسبين التونسيين بالبلاد التونسية الذي سيتعرض تطور مهنة المحاسبة في تونس ودور الهيئة في تعزيز مستوى الخدمات المحاسبية في ظل التحديات الجديدة.

كما سينشط الندوة، أيمن مطيمط متخصص في الاستشارات المالية لمنطقة افريقيا الفرنكوفونية، الذي سيقدم نظرة شاملة عن تأثير التكنولوجيات المالية الحديثة على الصناعة المحاسبية في القارة الافريقية والعالم .

وتهدف الندوة الى استكشاف كيفية تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البيانات في تغيير ممارسات المحاسبة وكيفية مساهمة المحاسبين في تعزيز الشفافية والكفاءة المالية داخل المؤسسات .

كما سيتناول المتحدثون التطورات التي تطرأ على وظائف المحاسبة التقليدية وكيفية تأقلم المهنيين مع التحديات التي تطرا من هذه التقنيات الحديثة .

وسيكون هذا اللقاء بمثابة فرصة للتفاعل والتعلم لجميع المهتمين بمستقبل مهنة المحاسبة ، سواء كانو من الطلاب، الاكاديميين أوالمهنيين في مجالات المالية والمحاسبة والريادة.

كما يتوقع ، أن يقدم المشاركون فيه رؤى استراتيجية جديدة حول سبل تطوير هذه المهمة في ظل الااقتصاد الرقمي المتسارع.


Babnet

Latest update 16:11 Tunis

