تأجيل محاكمة الصومالي و4 إرهابيين في قضية السطو على فرع بنكي بعد فرارهم من سجن المرناقية
أجلت الدائرة الجنائية المختصة في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، النظر في القضية المتعلقة بـالسطو المسلح على فرع بنكي بجهة المنيهلة، التي تورّط فيها عدد من الإرهابيين الفارين من السجن المدني بالمرناقية، إلى موعد لاحق، مع رفض مطالب الإفراج المقدمة من أحد المتهمين.
وتشمل الأبحاث في هذه القضية كلاً من أحمد المالكي الملقب بـ"الصومالي"، وعامر البلعزي، ورائد التواتي، ونادر الغانمي، وعلاء الغزواني، وجميعهم مصنّفون ضمن عناصر خطيرة.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بلاغ يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 عن فرار خمسة مساجين خطيرين من السجن المدني بالمرناقية فجر الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، في عملية هروب أثارت حينها جدلاً واسعاً.
وأوضحت الإدارة العامة للحرس الوطني أنّ الأبحاث التي تعهدت بها الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام ببن عروس، كشفت أنّ عملية السطو على الفرع البنكي بجهة بومهل تورّط فيها اثنان من الإرهابيين الفارين من السجن المذكور.
