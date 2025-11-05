تأجيل محاكمة الصومالي و4 إرهابيين في قضية السطو على فرع بنكي بعد فرارهم من سجن المرناقية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/654113dc69c9e8.00333422_iljhpmenqkgfo.jpg width=100 align=left border=0>

أجلت الدائرة الجنائية المختصة في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، النظر في القضية المتعلقة بـالسطو المسلح على فرع بنكي بجهة المنيهلة، التي تورّط فيها عدد من الإرهابيين الفارين من السجن المدني بالمرناقية، إلى موعد لاحق، مع رفض مطالب الإفراج المقدمة من أحد المتهمين.



وتشمل الأبحاث في هذه القضية كلاً من أحمد المالكي الملقب بـ"الصومالي"، وعامر البلعزي، ورائد التواتي، ونادر الغانمي، وعلاء الغزواني، وجميعهم مصنّفون ضمن عناصر خطيرة.









وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت فرار خمسة مساجين خطيرين من السجن المدني بالمرناقية فجر الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، في عملية هروب أثارت حينها جدلاً واسعاً.

