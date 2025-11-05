يوم 9 نوفمبر آخر أجل للترشح لمهرجان الفيلم القصير بباردو

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/690b2198f182d6.28513790_mneqhgijflokp.jpg width=100 align=left border=0>

تلتئم الدورة الثانية من مهرجان الفيلم القصير بباردو من 3 إلى 7 ديسمبر 2025 وقد تم تحديد يوم 9 نوفمبر آخر أجل للمشاركة في الدورة.



وسيكون الجمهور على موعد في هذا المهرجان الذي تنظمه دار المسرحي بباردو مع عروض أفلام قصيرة تونسية وأجنبية، منها أفلام مدارس السينما وأفلام متوجة في المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبية ومهرجان الغردقة لسينما الشباب (مصر).





ويهدف المهرجان إلى دعم المواهب الشابة وتطوير الثقافة السينمائية، من خلال مسابقتي الأفلام القصيرة وأفلام المدارس، وكذلك من خلال عقد ورشات، ولقاءات نقاش مع صناع الأفلام.



وسيكون هواة السينما على موعد في هذه الدورة مع ورشات متنوعة في كتابة السيناريو والموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية والإنتاج.



وستتوج المشاركات في المسابقات بمنح الجائزة الأولى للأفلام القصيرة وقيمتها 3 آلاف ديناروالجائزة الثانية وقيمتها ألفي دينار (2000) . كما سيقع منح الجائزة الأولى لأفلام المدارس وقيمتها 2000 دينار والجائزة الثانية 1000 دينار.