20 سنة سجناً لمهرّب كوكايين ضبط بميناء حلق الوادي

أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً يقضي بالسجن 20 سنة ضدّ شخص متهم بتهريب مخدّر الكوكايين من إحدى الدول الأوروبية إلى تونس، بعد أن قام بتجزئته وإخفائه داخل العجلات المطاطية لسيارته.



وتمكنت الوحدات الأمنية بميناء حلق الوادي من ضبط المتهم متلبساً وبحوزته 8 كيلغرامات من الكوكايين، حيث تمّ فتح بحث تحقيقي انتهى بإدانته وإصدار الحكم المذكور بحقه.