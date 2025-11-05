Babnet   Latest update 09:49 Tunis

20 سنة سجناً لمهرّب كوكايين ضبط بميناء حلق الوادي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cae45c21bc42.18000482_mfighoeljqkpn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 05 Novembre 2025 - 08:48 قراءة: 0 د, 17 ث
      
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً يقضي بالسجن 20 سنة ضدّ شخص متهم بتهريب مخدّر الكوكايين من إحدى الدول الأوروبية إلى تونس، بعد أن قام بتجزئته وإخفائه داخل العجلات المطاطية لسيارته.

وتمكنت الوحدات الأمنية بميناء حلق الوادي من ضبط المتهم متلبساً وبحوزته 8 كيلغرامات من الكوكايين، حيث تمّ فتح بحث تحقيقي انتهى بإدانته وإصدار الحكم المذكور بحقه.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317911


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 05 نوفمبر 2025 | 14 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:48
17:20
14:57
12:10
06:47
05:19
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet23°
16° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet14°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-14
27°-16
19°-16
23°-14
21°-14
  • Avoirs en devises
    24438,6

  • (04/11)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,40500 DT        1$ =2,95400 DT
  • Solde Compte du Trésor   (04/11)   451,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:49 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    