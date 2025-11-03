Babnet   Latest update 11:14 Tunis

محمد كمال ربانة: الإذاعات الخاصة في تونس مهددة بالغلق بسبب غياب الدعم والإشهار العمومي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65cb2cd856b461.14756464_kjgpomfnqelhi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 03 Novembre 2025 - 09:56
      
أكد محمد كمال ربانة، رئيس نقابة الإذاعات الخاصة ومدير عام إذاعة أوكسجين أف أم، خلال مداخلته في برنامج "الدنيا وما فيها" على إذاعة الجوهرة أف أم، أنّ القطاع يعيش وضعاً خطيراً يهدّد استمرار العديد من المؤسسات الإعلامية الخاصة.

وأوضح ربانة أنّ عدد الإذاعات الخاصة في تونس يبلغ 5 وطنية و11 جهوية، مشيراً إلى أنّ ثلاث إذاعات جهوية أغلقت أبوابها مؤخراً بسبب الصعوبات المالية، فيما تواجه البقية خطر التوقف النهائي عن البث سنة 2026 إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة.



وقال إنّ الإذاعات الخاصة لا تتلقى أي دعم من الدولة، كما أنّها محرومة من الإشهار العمومي رغم مساهمتها في التوعية والتحسيس خلال الأزمات الوطنية على غرار جائحة كورونا. وأوضح أنّ القطاع يواجه أزمة سيولة حادة نتيجة ارتفاع تكاليف البث والإرسال وتراكم الديون تجاه الديوان الوطني للإرسال.

وأشار إلى أنّ الوزير الأسبق للشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، كان قد ربط تمتع الإذاعات بالتخفيضات في معاليم البث بخلاص مستحقات الضمان الاجتماعي، وهو ما زاد من تعقيد وضع المؤسسات.

وطالب ربانة بضرورة:

* تعديل كلفة البث وجدولة ديون الإذاعات على عشر سنوات،
* تخصيص نسبة من معلوم الإذاعة الذي يدفعه المواطن ضمن فاتورة الكهرباء لدعم الإذاعات الخاصة،
* وإعادة توزيع الإشهار العمومي بشكل عادل بين القطاعين العمومي والخاص.

وشدّد على أنّ الإعلام الخاص يُكمل الإعلام العمومي في أداء رسالته التوعوية والخدمية، مؤكداً أنّ “الإعلام لا يعيش إلا بتكامل مكوّناته، العمومي والخاص والجهوي”، وأنّ استمرار الإذاعات الخاصة ضرورة وطنية لحماية المشهد الإعلامي من الفراغ والتأثيرات الخارجية.



