حكم بالسجن لمغتصب فتاة من ذوي الإحتياجات الخاصة

قضت أمس هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم ب20 سنة سجنا في حق كهل في العقد الرابع استدرج فتاة من ذوي الإحتياجات الخاصة الى مكان مهجور بمنطقة الجيارة سيدي حسين واغتصبها .

واعترف المتهم بما نسب إليه بعد مجابهته بالمكافحات التى اجريت بينه وبين المتضررة وتقرير الطب الشرعي الذي اكد تعرضها للاغتصاب من قبله .

