Babnet   Latest update 10:23 Tunis

حكم بالسجن لمغتصب فتاة من ذوي الإحتياجات الخاصة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67dab7b0a87527.76273810_johfkimlpngeq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 28 Octobre 2025 - 09:37 قراءة: 0 د, 17 ث
      
قضت أمس هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالحكم ب20 سنة سجنا في حق كهل في العقد الرابع استدرج فتاة من ذوي الإحتياجات الخاصة الى مكان مهجور بمنطقة الجيارة سيدي حسين واغتصبها .
واعترف المتهم بما نسب إليه بعد مجابهته بالمكافحات التى اجريت بينه وبين المتضررة وتقرير الطب الشرعي الذي اكد تعرضها للاغتصاب من قبله .


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317441


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 28 أوكتوبر 2025 | 6 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:28
15:04
12:10
06:39
05:12
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet24°
20° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-16
27°-17
26°-19
27°-19
26°-18
  • Avoirs en devises
    24807,8

  • (27/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41093 DT        1$ =2,93800 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27/10)   1169,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:23 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    