الاعلان عن مبادرة تعاون حول مشروع "كوبو"أو" من اجل ادارة مستدامة للمياه في تونس

احتضنت مدينة العلوم، مؤخرا، حفل الاعلان عن مبادرة تعاون حول مشروع "كوبو'أو' بين معهد البحث من أجل التنمية والمعهد الفرنسي بتونس وبعض الشركاء التونسيين وذلك من أجل ادارة مستدامة للمياه في تونس .



ويهدف المشروع الى تعزيز الادارة المستدامة للموارد المائية وتقديم الحلول المبتكرة لتحسين امدادات المياه فضلا عن تكثيف التعاون العلمي والتقني والمؤسساتي لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه في تونس.









وتندرج مبادرة التعاون ضمن مقاربة شاملة تشمل ادارة المياه في الانظمة الزراعية والوقاية من الفيضانات والمخاطر ومعالجة واعادة استخدام المياه المستعملة وحماية الموارد والانظمة البيئية المائية في تونس .



ويشمل المشروع انشاء شبكة تعاون تجمع الباحثين والمؤسسات والفاعلين الميدانيين لبناء مجتمع وطني للمعرفة والخبرة في مجال المياه ودعم المشاريع التجريبية المبتكرة التي تتلاءم مع السياق التونسي اضافة الى انتاج ادوات تستخدم في اتخاذ القرار والتحسيس حول قضايا الادارة المستدامة للمياه