Babnet   Latest update 13:41 Tunis

الاعلان عن مبادرة تعاون حول مشروع "كوبو"أو" من اجل ادارة مستدامة للمياه في تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66842422d35cf6.56032892_eonpfihqklgjm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 28 Octobre 2025 - 12:09 قراءة: 0 د, 39 ث
      
احتضنت مدينة العلوم، مؤخرا، حفل الاعلان عن مبادرة تعاون حول مشروع "كوبو'أو' بين معهد البحث من أجل التنمية والمعهد الفرنسي بتونس وبعض الشركاء التونسيين وذلك من أجل ادارة مستدامة للمياه في تونس .

ويهدف المشروع الى تعزيز الادارة المستدامة للموارد المائية وتقديم الحلول المبتكرة لتحسين امدادات المياه فضلا عن تكثيف التعاون العلمي والتقني والمؤسساتي لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه في تونس.



وتندرج مبادرة التعاون ضمن مقاربة شاملة تشمل ادارة المياه في الانظمة الزراعية والوقاية من الفيضانات والمخاطر ومعالجة واعادة استخدام المياه المستعملة وحماية الموارد والانظمة البيئية المائية في تونس .

ويشمل المشروع انشاء شبكة تعاون تجمع الباحثين والمؤسسات والفاعلين الميدانيين لبناء مجتمع وطني للمعرفة والخبرة في مجال المياه ودعم المشاريع التجريبية المبتكرة التي تتلاءم مع السياق التونسي اضافة الى انتاج ادوات تستخدم في اتخاذ القرار والتحسيس حول قضايا الادارة المستدامة للمياه


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317444


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 28 أوكتوبر 2025 | 6 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:55
17:28
15:04
12:10
06:39
05:12
الرطــوبة:
% 46
Babnet
Babnet24°
24° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
24°-16
27°-17
26°-19
27°-19
26°-18
  • Avoirs en devises
    24807,8

  • (27/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41093 DT        1$ =2,93800 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27/10)   953,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:41 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    