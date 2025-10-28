Babnet   Latest update 14:35 Tunis

الديوان الوطني للصناعات التقليدية يشارك في معرض دولي بالهند من 31 جانفي الى 15 فيفري 2026

Publié le Mardi 28 Octobre 2025
      
يعتزم الديوان الوطني للصناعات التقليدية المشاركة في معرض (سوراجكوند ميلا) الدولي للحرف اليدوية بالهند وذلك من 31 جانفي الى غاية 15 فيفري 2026

وتأتي هذه المشاركة ضمن برنامج الديوان لدعم الترويج للصناعات التقلدية التونسية على المستوى الدولي واستكشاف أسواق تصديرية جديدة، حيث سبق له أن شارك في النسخة ال38 للمعرض في فيفري 2025 .



ودعا الديوان، في بلاغ له، الحرفيين الراغبين في المشاركة في هذا المعرض، الاتصال بالمندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية الراجعين لها بالنظر في أجل أقصاه يوم 10 نوفمبر 2025 .

وقد بلغت صادرات قطاع الصناعات التقليدية في تونس، 81 مليون دينار تونسي في النصف الاول من عام 2025، ومن المتوقع أن تشهد هذه الصادرات زيادة بنسبة 3 الى 4 بالمائة مع نهاية العام الحالي مقارنة بسنة 2024 .

يشار، الى أن اجمالي عائدات القطاع لكامل سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار وفق بيانات احصائية للديوان .


الثلاثاء 28 أوكتوبر 2025 | 6 جمادى الأول 1447
