رئيس الجمهورية: القرارات التي يجري العمل على إعدادها لن تُخيّب آمال الشّعب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6900620d930090.49457003_gqelnpofhkimj.jpg width=100 align=left border=0>

أكّد رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد لدى استقباله يوم أمس بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ان تونس تعيش اليوم مرحلة تاريخيّة فارقة، والقرارات التي يجري العمل على إعدادها لن تُخيّب آمال الشّعب التّونسي وانتظاراته، ولن يتمّ التراجع عن الدّور الاجتماعي للدّولة، كما لن يتمّ التراجع قيد أنملة عن فتح آفاق رحبة لمن كانوا ضحايا لنظام قام على التّجويع والتّنكيل وزرع بذور الفتنة والانقسام



وذكّر رئيس الدّولة وفق بلاغ اعلامي للرئاسة ،بضرورة تحقيق مزيد من الانسجام في العمل الحكومي وداخل عديد المرافق العموميّة، مشيرا إلى ضرورة أن تكون كلّها في خدمة المواطنين والمواطنات، ومن يعمل على التّنكيل بهم وبهنّ بأيّ شكل كان لا يمكن أن يبقى دون جزاء، ومن أفسد وخرّب لن يبقى خارج المحاسبة، فلتُعد أموال الشّعب التّونسي غير منقوصة من أيّ ملّيم لأنّها حقّ مشروع،وأمّا من اختار طريقا أخرى وارتمى في دوائر الاستعمار وجنّد أعوانا له لخدمته فليعلم منذ الآن أنّه سيكون محلّ مساءلة









كما أشار إلى أنّ الدّولة لا تُدار بما يُوصف بالعالم الافتراضي، والشّعب التّونسي بوعيه وتلاحمه وتآزره وتمسّكه بسيادته ستتكسّر على أسواره كلّ محاولات الإرباك والتّشكيك المدفوعة الأجر، والمعلومة المصدر ،والمفضوحة الأهداف



من ناحية أخرى، أكّد رئيس الجمهوريّة على متابعته المستمرّة لكلّ الأوضاع في وطننا العزيز تونس، مُشيرا في هذا السّياق إلى عديد الدّراسات التي تمّ إعدادها من قبل الأهالي أنفسهم، وهي مبعث للاعتزاز والافتخار، على غرار الدّراسات التي تمّ إعدادها بالنسبة إلى الوضع البيئي بمدينة قابس



واكد رئيس الدولة في هذا الاطار، على أنّه يتقاسم معهم آلامهم وتطلعاتهم ويُحيّي فيهم البذل والعطاء وروح المبادرة وتلاحمهم وإحباطهم لكلّ من يريدون إشعال الفتن.فتحيّة خالصة لوطنيّتهم، وتحيّة صادقة لكلّ أبناء شعبنا العظيم في كلّ جهات البلاد وخارج وطننا العزيز، فهم الحصن المنيع، فتونس ستبقى موحّدة وسيجد فيها كلّ مواطن حقّه الطّبيعي، حقّه الكامل المشروع، حقّه في أن يبني كما يريد، حقّه في رفع كلّ مظلمة عنه، حقّه في الحريّة وفي الشّغل وفي الكرامة الوطنيّة



واشار رئيس الجمهورية إلى أنّ الحلول قادمة وسيتنفّس كلّ تونسي هواء نقيّا خاليًا من كلّ أنواع التلوّث

كما أشار إلى أنّ الدّولة لا تُدار بما يُوصف بالعالم الافتراضي، والشّعب التّونسي بوعيه وتلاحمه وتآزره وتمسّكه بسيادته ستتكسّر على أسواره كلّ محاولات الإرباك والتّشكيك المدفوعة الأجر، والمعلومة المصدر ،والمفضوحة الأهدافمن ناحية أخرى، أكّد رئيس الجمهوريّة على متابعته المستمرّة لكلّ الأوضاع في وطننا العزيز تونس، مُشيرا في هذا السّياق إلى عديد الدّراسات التي تمّ إعدادها من قبل الأهالي أنفسهم، وهي مبعث للاعتزاز والافتخار، على غرار الدّراسات التي تمّ إعدادها بالنسبة إلى الوضع البيئي بمدينة قابسواكد رئيس الدولة في هذا الاطار، على أنّه يتقاسم معهم آلامهم وتطلعاتهم ويُحيّي فيهم البذل والعطاء وروح المبادرة وتلاحمهم وإحباطهم لكلّ من يريدون إشعال الفتن.فتحيّة خالصة لوطنيّتهم، وتحيّة صادقة لكلّ أبناء شعبنا العظيم في كلّ جهات البلاد وخارج وطننا العزيز، فهم الحصن المنيع، فتونس ستبقى موحّدة وسيجد فيها كلّ مواطن حقّه الطّبيعي، حقّه الكامل المشروع، حقّه في أن يبني كما يريد، حقّه في رفع كلّ مظلمة عنه، حقّه في الحريّة وفي الشّغل وفي الكرامة الوطنيّةواشار رئيس الجمهورية إلى أنّ الحلول قادمة وسيتنفّس كلّ تونسي هواء نقيّا خاليًا من كلّ أنواع التلوّث