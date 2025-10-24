قابس: وقفة احتجاجية رفضًا لقرارات المجمع
نظّم أهالي قابس مساء اليوم الجمعة وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، رافعين شعار "الشعب يُريد تفكيك الوحدات".
وعبّر المحتجون عن رفضهم للقرارات الأخيرة الصادرة عن المجمع الكيميائي التونسي، والمتعلقة بـ فتح باب الانتدابات، مؤكدين تمسّكهم بحقهم في هواء نقي والعيش في بيئة سليمة.
ومن المقرّر أن تتواصل الوقفات الاحتجاجية غدًا السبت أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بتونس العاصمة، ويوم الأحد بساحة الجمهورية بالعاصمة الفرنسية باريس.
