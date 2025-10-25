Babnet   Latest update 14:05 Tunis

اطلاق المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيّات المحفوفة بالمخاطر الاثنين 27 اكتوبر الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/MIN-DE-LA-FEMME.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 25 Octobre 2025
      
تحت شعار "طفل فاعل، طفل سليم"، تعتزم، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، إطلاق المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيّات المحفوفة بالمخاطر، وذلك يوم الاثنين 27 أكتوبر الجاري.

ووفق بلاغ صادر عن الوزارة تتعلق هذه السلوكيات بمخاطر الفضاء الرقمي والإدمان على الشاشات والتنمر والمخدرات والعنف في الفضاءات العامة والأسريّة....



وسيتم اعطاء اشارة انطلاق هذه المبادرة، الاثنين القادم، على الساعة العاشرة والنصف صباحا، بالمدرسة الابتدائيّة قمريان بمعتمدية طبربة من ولاية منوبة.

وتنتظم هذه المبادرة الوطنية خلال عطلة نصف الثلاثي الاول - من 27 أكتوبر الجاري إلى 2 نوفمبر 2025 - بشكل متزامن في جميع ولايات الجمهورية بمشاركة واسعة من الأولياء والأطفال أنفسهم كقاطرة تأثير فعالة وقدوة رئيسية ومتحدثين أصليين حاملين لرسائل ملهمة ومسؤولة.

وينفذ المشروع بصفة تشاركية بين مختلف المتدخّلين من الهياكل والمؤسسات العمومية المعنيّة والجمعيات الناشطة في مجال الطفولة وحقوق الطفل ووسائل الإعلام الوطنية والجهوية من خلال التركيز على الجانب الوقائي والتوعوي والتنشيطي والتشجيع على مشاركة الطفل في قيادة التغيير السلوكي باعتماد مختلف الأشكال التعبيرية والإبداعيّة.


