مذكرة تفاهم بين مجلس الأعمال التونسي الإفريقي وجمعية المستثمرين التونسيين في رأس المال لدعم التعاون والنفاذ إلى التمويل

وقع مجلس الأعمال التونسي الإفريقي مذكرة تفاهم مع جمعية المستثمرين التونسيين في رأس المال تهدف إلى تعزيز التعاون وتيسير الوصول إلى التمويل.

كما يرمي هذا الاتفاق الاستراتيجي، وفق بيانات نشرها مجلس الاعمال التونسي الافريقي الى دعم تطوير وتوسّع الشركات التونسية في القارة الإفريقية.

واعتبر اصحاب المبادرة ان هذه الاتفاقية تمثل خطوةً مهمةً في تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بالتنمية الاقتصادية والاستثمار في تونس.





ويلتزم الطرفان بتوحيد جهودهما لتعزيز مكانة الهيكلين كجهتين فاعلتين رئيسيتين في التنمية الاقتصادية التونسية والافريقية، وتسهيل حصول الشركات التونسية على التمويل اللازم للتوسع في أسواق افريقيا جنوب الصحراء وتبادل المعلومات الاقتصادية والقطاعية الضرورية لتطوير التجارة .



وحسب مجلس الاعمال التونسي الافريقي، سيعزز هذا الاتفاق التواصل بين أعضاء المؤسستين من خلال مبادرات مشتركة، لا سيما في أفريقيا.

وفي هذا السياق سينظم الطرفان خلال منتدى فيتا 2026 حدثا سيجمع صناديق الاستثمار والجهات المانحة والفاعلين الاقتصاديين من تونس وافريقيا لمناقشة محاور حول الاستثمار الخاص والنمو الشامل وتمويل توسع الشركات التونسية في افريقيا.

والجمعية التونسية لمستثمري رأس المال التي تأسست سنة 2004، تجمع بين هياكل الاستثمار الرأسمالي الرئيسية النشطة في تونس و شركات الاستثمار في راس المال المخاطر و صناديق راس المال المخاطر وشركات وصناديق الاستثمار الرأسمالي.

