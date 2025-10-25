Babnet   Latest update 17:02 Tunis

مذكرة تفاهم بين مجلس الأعمال التونسي الإفريقي وجمعية المستثمرين التونسيين في رأس المال لدعم التعاون والنفاذ إلى التمويل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/tabctunisie.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 25 Octobre 2025 - 16:12
      
وقع مجلس الأعمال التونسي الإفريقي مذكرة تفاهم مع جمعية المستثمرين التونسيين في رأس المال تهدف إلى تعزيز التعاون وتيسير الوصول إلى التمويل.
 كما يرمي هذا الاتفاق الاستراتيجي، وفق بيانات نشرها مجلس الاعمال التونسي الافريقي الى دعم تطوير وتوسّع الشركات التونسية في القارة الإفريقية.
واعتبر اصحاب المبادرة ان هذه الاتفاقية تمثل خطوةً مهمةً في تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بالتنمية الاقتصادية والاستثمار في تونس.

 ويلتزم الطرفان بتوحيد جهودهما لتعزيز مكانة الهيكلين كجهتين فاعلتين رئيسيتين في التنمية الاقتصادية التونسية والافريقية، وتسهيل حصول الشركات التونسية على التمويل اللازم للتوسع في أسواق افريقيا جنوب الصحراء وتبادل المعلومات الاقتصادية والقطاعية الضرورية لتطوير التجارة .

وحسب مجلس الاعمال التونسي الافريقي،  سيعزز هذا الاتفاق التواصل بين أعضاء المؤسستين من خلال مبادرات مشتركة، لا سيما في أفريقيا.
وفي هذا السياق سينظم الطرفان خلال منتدى فيتا 2026 حدثا سيجمع صناديق الاستثمار والجهات المانحة  والفاعلين الاقتصاديين من تونس وافريقيا لمناقشة محاور حول الاستثمار الخاص والنمو الشامل وتمويل توسع الشركات التونسية في افريقيا.
والجمعية التونسية لمستثمري رأس المال التي تأسست سنة 2004، تجمع بين هياكل الاستثمار الرأسمالي الرئيسية النشطة في تونس و شركات الاستثمار في راس المال المخاطر و صناديق راس المال المخاطر وشركات وصناديق الاستثمار الرأسمالي.
ومجلس الاعمال التونسي الافريقي هو هيكل مرافقة واستشارة متخصص في دعم المؤسسات التونسية في استراتيجيات التدويل الخاصة بها وخاصة في افريقيا.


Babnet

