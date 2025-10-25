Babnet   Latest update 22:09 Tunis

منوبة: أنشطة توعوية وترفيهية متنوعة تؤثث فعاليات الدورة الأولى للمهرجان الإقليمي لنوادي الأطفال المتنقلة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f6d1820efd8e2.38957673_jeolpfkgqnimh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 25 Octobre 2025
      
 انطلقت، اليوم السبت، بولاية منوبة، فعاليات الدورة الأولى للمهرجان الإقليمي لنوادي الأطفال المتنقلة بجملة من الأنشطة الترفيهية والتوعوية حول "التغيرات المناخية والثروة الحيوانية"، وذلك ببادرة من المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بمنوبة ونادي الأطفال المتنقل، وبمشاركة مؤسسات الطفولة ومكونات المجتمع المدني وعدد من الإطارات التربوية والفنية. 

وأوضحت منسقة المهرجان فادية حقي، في تصريح لصحفية "وات"، أن فعاليات المهرجان انطلقت بزيارة استطلاعية للمتحف العسكري بقصر الوردة بمنوبة، عقبتها ندوة علمية توعوية حول التغيّرات المناخية والثروة الحيوانية والمحافظة على المحيط ركزت بالخصوص على التغيرات المناخية وتأثيرها على الثروة المائية والثروة الحيوانية، وتأثير سلوك الانسان والتلوث والامراض والصحة العامة والحيوانية، وكيفية المحافظة على المحيط، وأنواع الطيور وسبل الاعتناء بها، اثثها عدد من الخبراء من المعهد الوطني للرصد الجوي والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، وجمعية من اجل تونس نظيفة، والجمعية التونسية لهواة طيور الزينة.



واختتمت الأنشطة المبرمجة خلال اليوم الأول من المهرجان، المتواصل الى 27 أكتوبر الجاري، ببرنامج تنشيطي بحضور إطارات نوادي الأطفال المتنقلة من ولايات تونس الكبرى وزغوان ونابل،  ومعرض للطيور، ومعرض بيئي تفاعلي للأطفال، بمواكبة المكلفة بتسيير المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمنوبة ايمان بالشيخ وممثلة عن الوزارة.
وتتواصل الأنشطة غدا الاحد وبعد غد الاثنين بجولة لنادي الأطفال المتنقل في كل من برج العامري وطبربة، وورشات بيئية وتوعوية بالمدرستين الابتدائيتين بئر الطويل وقومريان تتناول محاور متنوعة مثل الصحة النفسية، والوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، والأمان الرقمي، والإسعافات الأولية وتشرف عليها جمعية من أجل تونس نظيفة، والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، مع ثلة من الإطارات التربوية.
ومن المبرمج أيضا يتمّ تنظيم محطات تنشيطية، وألعاب جماهيرية "ألعاب بلا حدود"ـ وحملات نظافة بالمناطق الطبيعية على غرار غابة عين الصيد ببرج العامري، إضافة إلى عروض فنية ومسرحية من تقديم أطفال مؤسسات الطفولة.

وسيختتم المهرجان يوم الاثنين المقبل بحفل توزيع شهائد المشاركة على المتدخلين، وتثمين مساهماتهم الثرية خلال المهرجان الهادف أساسا الى ترسيخ القيم المواطنة والتعاون والانتماء والمسؤولية، وتقريب خدمات التنشيط التربوي الاجتماعي إلى أكبر عدد ممكن من الأطفال لا سيما في المناطق ذات الأولوية، ليشكل جسرًا لنشر الفرح والمعرفة، ويساهم في بناء جيل متوازن ومبدع قادر على التفاعل الإيجابي مع مجتمعه، وفق نفس المصدر.


السبت 25 أوكتوبر 2025 | 3 جمادى الأول 1447
