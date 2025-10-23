نقابة الصحفيين تنعى المصوّر الصحفي محمد طاطا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f9ed8cdae0b0.65021583_qekjhgipnlmfo.jpg width=100 align=left border=0>

نعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المصور الصحفي محمد طاطا الذي توفي مساء أمس.



وتقدّمت النقابة إلى أسرته وزميلاته وزملائه بعبارات المواساة، راجية من الله أن يرزقهم جميل الصبر والسلوان.









يذكر أن الفقيد قد عمل مصورا صحفيا في عدة قنوات تونسية وأجنبية وفي العديد من المواقع الإعلامية..



رحم الله الفقيد، وأسكنه فراديس جناته، ورزق أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان.

