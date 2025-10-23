وزارة التجهيز:جلسة عمل لمتابعة تقدّم انجاز مشروع مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان
انعقدت امس الأربعاء جلسة عمل تحت إشراف وزيرالتجهيز والإسكان صلاح الزواري ، خُصّصت لمتابعة سير انجاز مشروع مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان
وتم خلال الجلسة وفق ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية "فايسبوك" ،تقديم عرض حول المرحلة الاولى من دراسة الجدوى للمشروع بهدف وضع خطة عمل استراتيجية لتحديد المتطلبات المالية والفنية والقانونية لضمان حسن تنفيذ المشروع
وأكد الوزيرعلى ضرورة تضافرالجهود والالتزام باستكمال دراسات مشروع مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان وفقا للآجال التعاقدية
وتشرف وزارة التجهيز والإسكان ووزارة الصحة على إنجاز هذا المشروع، حيث سيتم متابعة الدراسات ومخططات التهيئة الخاصة بالمدينة الطبية ،والمتعلقة بالبنية الأساسية،وبمختلف مكونات المشروع
