Babnet   Latest update 07:27 Tunis

وزارة التجهيز:جلسة عمل لمتابعة تقدّم انجاز مشروع مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f9b67a4b8ac4.20274229_fgojlmkhqpnei.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 23 Octobre 2025 - 06:08 قراءة: 0 د, 30 ث
      
انعقدت امس الأربعاء جلسة عمل تحت إشراف وزيرالتجهيز والإسكان صلاح الزواري ، خُصّصت لمتابعة سير انجاز مشروع مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان

وتم خلال الجلسة وفق ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية "فايسبوك" ،تقديم عرض حول المرحلة الاولى من دراسة الجدوى للمشروع بهدف وضع خطة عمل استراتيجية لتحديد المتطلبات المالية والفنية والقانونية لضمان حسن تنفيذ المشروع



وأكد الوزيرعلى ضرورة تضافرالجهود والالتزام باستكمال دراسات مشروع مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان وفقا للآجال التعاقدية
وتشرف وزارة التجهيز والإسكان ووزارة الصحة على إنجاز هذا المشروع، حيث سيتم متابعة الدراسات ومخططات التهيئة الخاصة بالمدينة الطبية ،والمتعلقة بالبنية الأساسية،وبمختلف مكونات المشروع


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317124


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 23 أوكتوبر 2025 | 1 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:02
17:35
15:09
12:11
06:34
05:07
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet29°
20° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
28°-21
29°-20
31°-21
22°-18
  • Avoirs en devises
    24829,0

  • (22/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41039 DT        1$ =2,93481 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/10)   741,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:27 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    