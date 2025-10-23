8سنوات سجنا لموظف بقباضة استولى على اموال عمومية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67dab7b0a87527.76273810_johfkimlpngeq.jpg width=100 align=left border=0>

اصدرت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ،حكما ب8 سنوات سجنا في حق موظف بأحدى القباضات المالية استولى على اموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى الوظيف فاقت 30 الف دينار .



هذا وقضت الدائرة بحرمانه من ممارسة الوظيفة العمومية وتخطىته ب32الف دينار كضرر مادي ومعنوي للقباضة المالية .