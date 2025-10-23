Babnet   Latest update 10:45 Tunis

8سنوات سجنا لموظف بقباضة استولى على اموال عمومية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67dab7b0a87527.76273810_johfkimlpngeq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 23 Octobre 2025 - 09:24 قراءة: 0 د, 14 ث
      
اصدرت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ،حكما ب8 سنوات سجنا في حق موظف بأحدى القباضات المالية استولى على اموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى الوظيف فاقت 30 الف دينار .

هذا وقضت الدائرة بحرمانه من ممارسة الوظيفة العمومية وتخطىته ب32الف دينار كضرر مادي ومعنوي للقباضة المالية .


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317134


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 23 أوكتوبر 2025 | 1 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:02
17:35
15:09
12:11
06:34
05:07
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet29°
25° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
27°-20
30°-20
34°-22
22°-18
  • Avoirs en devises
    24829,0

  • (22/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41039 DT        1$ =2,93481 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/10)   741,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:45 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    