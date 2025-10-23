Babnet   Latest update 13:39 Tunis

وزير الصحة يدشن وحدة تصفية الدم بعين دراهم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fa19ec893367.19885282_egikmhpqfnojl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 23 Octobre 2025 - 13:03 قراءة: 1 د, 15 ث
      
أفاد وزيرالصحة مصطفى الفرجاني اليوم الخميس خلال تدشينه وحدة تصفية الدم بعين دراهم من ولاية جندوبة ان هذه الوحدة من شأنها تخفيف معاناة المرضى الذين كانوا يضطرون إلى التنقل لمسافات طويلة للعلاج.

واعتبر مصطفى الفرجاني ان هذه الوحدة، الموجهة لفائدة 24 مريضا من بينهم 9 مرضى ينتمون إلى فئة العائلات المعوزة والبقية منخرطون بالصندوق الوطني للتأمين على المرض، تمثل مرحلة مهمة من مراحل الانجاز وتجسيد التعهدات التي أعلنت عنها الدولة.



وفي ردّه على سؤال لوكالة تونس افريقيا للانباء حول مدى جاهزية وزارة الصحة لاستكمال حلقة العلاج النهائي لمرضى الكلى من خلال توفير جراحين مختصين اوضح الفرجاني ان عملية زرع الكلى تتم في مؤسسات مجهزة والوزارة جاهزة لتقبل حالات التبرع والزرع داعيا في الوقت ذاته المواطنين الى الاقبال على التبرع بالاعضاء وانقاذ العديد من المرضى وتخفيف معاناتهم.

من جهتها أكدت أميرة الخميري الطبيبة المختصة في أمراض الكلى ان وحدة تصفية الدم تمثل نقطة هامة لطمأنة مرضى القصور الكلوي وتخفيف معاناتهم وهي على غاية من الاهمية خاصة في ظل منطقة معقدة تضاريسيا ولها امتدادات واسعة وعدد كبير من ضعاف الحال فضلا على انها ستساهم في تقريب المسافات والخدمات منهم واعفائهم من التنقل الى مدينة طبرقة او جندوبة خاصة في فصل الشتاء.

ولفتت من جهة أخرى إلى ان أسباب مرض القصور الكلوي ترتبط بعدة عوامل من بينها طريقة العيش والامراض المزمنة وعوامل وراثية واخرى جينية وهو ما يستوجب حسب تقديرها وعيا صحيا للتوقي من مسببات هذا المرض.

وعبر عدد من مرضى القصور الكلوي خلال لقائهم وزير الصحة عن اترتياحهم لإحداث وحدة قريبة منهم واعفائم من التنقل والتخفيف من معاناتهم ومصاريف اضافية مرهقة لهم.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317153


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 23 أوكتوبر 2025 | 1 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:02
17:35
15:08
12:11
06:34
05:07
الرطــوبة:
% 39
Babnet
Babnet29°
28° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
27°-20
30°-20
34°-22
22°-18
  • Avoirs en devises
    24829,0

  • (22/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41039 DT        1$ =2,93481 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22/10)   1534,4 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:39 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    