وزير الصحة يدشن وحدة تصفية الدم بعين دراهم

أفاد وزيرالصحة مصطفى الفرجاني اليوم الخميس خلال تدشينه وحدة تصفية الدم بعين دراهم من ولاية جندوبة ان هذه الوحدة من شأنها تخفيف معاناة المرضى الذين كانوا يضطرون إلى التنقل لمسافات طويلة للعلاج.



واعتبر مصطفى الفرجاني ان هذه الوحدة، الموجهة لفائدة 24 مريضا من بينهم 9 مرضى ينتمون إلى فئة العائلات المعوزة والبقية منخرطون بالصندوق الوطني للتأمين على المرض، تمثل مرحلة مهمة من مراحل الانجاز وتجسيد التعهدات التي أعلنت عنها الدولة.



وفي ردّه على سؤال لوكالة تونس افريقيا للانباء حول مدى جاهزية وزارة الصحة لاستكمال حلقة العلاج النهائي لمرضى الكلى من خلال توفير جراحين مختصين اوضح الفرجاني ان عملية زرع الكلى تتم في مؤسسات مجهزة والوزارة جاهزة لتقبل حالات التبرع والزرع داعيا في الوقت ذاته المواطنين الى الاقبال على التبرع بالاعضاء وانقاذ العديد من المرضى وتخفيف معاناتهم.من جهتها أكدت أميرة الخميري الطبيبة المختصة في أمراض الكلى ان وحدة تصفية الدم تمثل نقطة هامة لطمأنة مرضى القصور الكلوي وتخفيف معاناتهم وهي على غاية من الاهمية خاصة في ظل منطقة معقدة تضاريسيا ولها امتدادات واسعة وعدد كبير من ضعاف الحال فضلا على انها ستساهم في تقريب المسافات والخدمات منهم واعفائهم من التنقل الى مدينة طبرقة او جندوبة خاصة في فصل الشتاء.ولفتت من جهة أخرى إلى ان أسباب مرض القصور الكلوي ترتبط بعدة عوامل من بينها طريقة العيش والامراض المزمنة وعوامل وراثية واخرى جينية وهو ما يستوجب حسب تقديرها وعيا صحيا للتوقي من مسببات هذا المرض.وعبر عدد من مرضى القصور الكلوي خلال لقائهم وزير الصحة عن اترتياحهم لإحداث وحدة قريبة منهم واعفائم من التنقل والتخفيف من معاناتهم ومصاريف اضافية مرهقة لهم.