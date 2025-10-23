Babnet   Latest update 16:55 Tunis

وزيرة الاسرة تفتتح بسوسة الملتقى السنوي لمندوبي حماية الطفولة حول "حماية الاطفال في تونس"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68fa4d98b03bb2.91768077_goqhlnmkpjefi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 23 Octobre 2025 - 16:44
      
افتتحت وزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري اليوم الخميس بسوسة الملتقى السنوي لمندوبي حماية الطفولة، الذي تتواصل أشغاله على مدى يومين حول "حماية الاطفال في تونس".
 
وأكدت الوزيرة، حسب بلاغ للوزارة، أن حماية الأطفال تمثّل قضيّة سياديّة تحظى بأهميّة قصوى في سلّم أولويّات الدولة التونسيّة ومحاور سياستها الاجتماعيّة والتنمويّة، مبرزة حرص الوزارة على تنفيذها في إطار مقاربة وطنيّة تشاركيّة جامعة.

 

وأضافت إن وزارة الأسرة تعمل في إطار هذه المقاربة التشاركيّة على التصدّي للعنف بكل أشكاله والوقاية من مخاطر المخدّرات والسلوكيّات المحفوفة بالمخاطر في صفوف الأطفال والمراهقين، والتي تستدعي مزيدا من اليقظة والتنسيق والتجديد في أساليب العمل والتدخّل.
 
ولاحظت أنّ هذا الملتقى يمثّل منصّة للتفكير المشترك حول سبل الوقاية والتدخّل ولمزيد تعزيز قدرات مندوبي حماية الطفولة في مجالات التعامل مع العنف والتوعية بالمخاطر السلوكية وحسن إدارة الملفات بما يضمن حماية المعطيات الشخصية وحقوق الطفل.
 
كما ثمّنت جهود سلك مندوبي حماية الطفولة ولالتزامهم وحرصهم المستمر على أداء واجبهم في التدخّل الحمائي لتكريس مصلحة الطفل الفضلى، مؤكّدة العمل على تطوير الأدوات المعرفية والعمليّة وتعزيز القدرات لضمان منظومة حمائيّة متكاملة وفعّالة.
 
ويسجّل هذا الملتقى السنوي مشاركة مندوبي حماية الطفولة بمختلف ولايات الجمهوريّة وخبراء من وزارات الداخليّة والتربية والأرشيف الوطني ومكتب منظمة يونيسيف بتونس.


