قابس: تظاهرات عديدة تؤثث احتفالات المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس بالذكرى الخمسين لانبعاثها

الخميس 23 أوكتوبر 2025
      
تستعد المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس للاحتفال بمرور خمسين سنة على انبعاثها ببرنامج ثري يحمل شعار "نصف قرن من التميز والتألق في خدمة التكوين الهندسي والبحث العلمي".
وستنطلق فعاليات الاحتفال، وفق معطيات أفادت بها ادارة المدرسة  صحفي "وات"، بلقاء بين الأجيال المتعاقبة من خريجي وأساتذة ومسيري المدرسة، وبتكريم عدد من رموزها، وعرض مجموعة من قصص النجاح وشهادات العديد من خريجي هذه المؤسسة ومنتسبيها القدامى.
كما تمت، في اطار هذه الاحتفالية، برمجة العديد من التظاهرات العلمية والثقافية من بينها منتدى المؤسسات في نسخته الخامسة تحت عنوان "الصناعة والتنمية المستدامة"، وذلك يوم 13 نوفمبر القادم، والأيام الدكتورالية تحت عنوان " الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته" يومي 18 و19 نوفمبر 2025.

كما سيتم تنظيم العديد من التظاهرات من قبل نوادي الطلبة، من ذلك مسابقة الطيران يوم 30 نوفمبر القادم، ومسابقة الروبوتات يوم 01 فيفري 2026.

يشار الى أن المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس، التي أحدثت بموجب القانون عدد 75 لسنة 1975، تؤمن التكوين في 05 اختصاصات، وماجستير بحث في  ثلاثة اختصاصات، و04 اختصاصات في الدكتوراه، وتعدّ حاليا 700 تلميذ مهندس وتشرف سنويا على تخرج أكثر من 150 مهندسا.
وفي اطار تحسين جودة التكوين الهندسي والحياة الطلاتبية، تحصلت هذه المدرسة الوطنية في سنة 2022 على الاعتماد الدولي  " اير - راص" لمدة 06 سنوات، كما حازت بمناسبة يوم العلم الأخير على جائزة رئيس الجمهورية للتنشيط الثقافي والعلمي.
وتشتمل المدرسة الوطنية للمهندسين بقابس على 05 اختصاصات في التكوين الهندسي وهي هندسة كيمياء الأساليب، وهندسة مدنية، وهندسة كهربائية آلية، وهندسة الاتصالات والشبكات، والهندسة الميكانيكية.
كما تشتمل على 3 ماجستير بحث في كل من الهندسة الميكانيكية، وهندسة كيمياء الأساليب، والهندسة الكهربائية، و04 دكتوراه في هندسة كيمياء الأساليب، والهندسة الكهربائية، والهندسة الميكانيكية، وفي هندسة الاعلامية والاتصالات، وتتوفر على مدرسة دكتوراه (علوم هندسة ومجتمع).
 


الخميس 23 أوكتوبر 2025 | 1 جمادى الأول 1447
