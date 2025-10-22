غرق قارب مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل المهدية: 40 وفاة وإنقاذ 30 شخصا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f8fcb6d993f3.06451305_iefjkqlopgnhm.jpg width=100 align=left border=0>

لقي 40 مهاجرا غير شرعي من دول إفريقيا جنوب الصحراء حتفهم، إثر غرق قارب حديدي قبالة سواحل سلقطة من ولاية المهدية، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالمهدية وليد شطربي لـ"الجوهرة أف أم".



وأوضح المصدر ذاته أن القارب كان يقلّ 70 مهاجرا، حيث تمكنت وحدات الحرس البحري، فجر اليوم، من إنقاذ 30 شخصا وانتشال 40 جثة، من بينهم نساء وأطفال.









وأشار شطربي إلى أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث، من أجل:



* تكوين وفاق يهدف إلى مساعدة الغير على اجتياز الحدود البحرية خلسة الناجم عنه الموت

* الاتجار بالأشخاص



