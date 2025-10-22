ثقتنا تامة في المجموعة المتوفرة للذهاب الى اقصى حد في المونديال (محمد امين النفاتي مدرب منتخب تحت 17عاما)

أعرب محمد امين النفاتي مدرب المنتخب التونسي للاصاغر دون 17 سنة عن ثقته التامة في عناصر المنتخب الوطني للظهور في ثوب بطولي خلال المشاركة في كأس العالم التي تقام في قطر من 3 الى 27 نوفمبر القادم.



وشدد النفاتي، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الاربعاء بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم، خصّصت للكشف عن القائمة الاسمية للاعبين المدعوين للمشاركة في المونديال، كان خلالها مرفوقا باللاعبين سليم بوعسكر وعلي جابر، بالاضافة الى العضو الجامعي المكلف بمنتخب دون 17 سنة زياد المسعودي، على روح المسؤولية التي يتحلى بها اللاعبون قبل خوض غمار المونديال، وعزمهم على التوقيع على مشاركة ترتقي الى تطلعات الجمهور التونسي.



وأفصح النفاتي عن صعوبة انتقاء اللاعبين بحكم إلزامية الاكتفاء بقائمة تتكون من 21 لاعبا فحسب، منهم ثلاث حراس مرمى، وفق اللوائح التي يفرضها الاتحاد الدولي "فيفا"، مما جعل الاطار الافني إزاء وضعية الاستغناء عن عدد من العناصر التي ساهمت بقسط وافر في التأهل الى المونديال، على غرار احمد بن يحيى وياسين سعيداني.وأردف المدرب الوطني ان باب الخيارات كان مفتوحا على مصراعيه بحكم جاهزية عدد هام من العناصر الناشطة على المستوى المحلي، علاوة على العناصر الناشطة بالبطولات الاجنبية، سواء المشاركين بتواتر مع المنتخب في التربصات الفارطة، او العناصر الجديدة التي تم استقطابها مؤخرا لتقمص الزي الوطني.ونوه في هذا الاطار بمجهودات عائلات اللاعبين القاطنين بالمهجر في معاضدة مجهودات الجامعة لتشجيعهم على الالتحاق بالمنتخب التونسي .وبين النفاتي ان عددا من اللاعبين يتميزون بخصال حذق اللعب في اكثر من خطة، وهو ما سيسهّل الاختيارات وفق مجريات مباريات المونديال، على غرار المدافع المحوري خليل الدواس ومتوسط الميدان الدفاعي مازن سلامة اللذين يحذقان العب في خطة ظهير أيمن، وصانع الالعاب سيف الحاج عبد الله وقلب الهجوم وسيم سلامة، اللذين من الممكن التعويل عليهما في الرواق الهجومي الايسر لمعاضدة مجهدات الجناح الايسر فادي الطياشي.وعبّر المدرب الوطني عن أسفه اثر الاصابة التي لحقت أمس الحارس إياد العابد، الذي كان من ابرز العناصر في المنتخب الوطني منذ المشاركة في كأس امم افريقيا التي دارت بالمغرب من 30 مارس الى 19 أفريل 2025، مشيرا الى انه تم تعويضه بالحارس خيري بن عثمان كحارس ثالث الى جانب الثنائي سليم بوعسكر ويوسف الوسلاتي.وفي علاقة بالمنتخب الوطني الاول، اوضح النفاتي انه على علاقة تواصلية مستمرة مع مدرب منتخب الاكابر سامي الطرابلسي الذي يواكب انشطة منتخبات مختلف الفئات العمرية قصد امكانية تعزيز المنتخب الاول ببعض العناصر الواعدة خلال الاستحقاقات القادمة وابرزها الكأس العربية وكأس امم افريقيا.وخلص النفاتي الذي يقود الاطار الفني للمنتخب الذي يتكون كذلك من المدرب المساعد محمد النويشي ومدرب الحراس حسان البجاوي والمعد البدني وليد بالربيعة ومحلل الأداء طاهر الغريبي، الى ان التناغم يسود المجموعة رغم تدعيمها ببعض العناصر الجديدة، من خلال تواتر نسق التحضيرات اثر المشاركة في كأس افريقيا.من جهته، افاد زياد المسعودي، عضو المكتب الجامعي لكرة القدم المكلف بالتطوير والمسؤول عن المنتخب التونسي للأصاغر دون 17 سنة، أن الاهداف تتخذ حجمها وفق الظروف والاعتبارات، مبرزا ان المنتخب التونسي الذي كان يتطلع الى ضمان مشاركة رابعة في المونديال عبر بوابة كأس افريقيا، رفع سقف طموحاته باستهداف العبور الى الدور الثاني في مرحلة اولى قبل تجديد التطلعات للذهاب الى اقصى ما يمكن في هذه المغامرة المنتظرة.وأوضح المسعودي ان الاستعدادات كانت حثيثة وفي مستوى الحدث، مشيرا الى ان المشاركة في المونديال ستكون مسبوقة بتربص في الامارات العربية المتحدة ينطلق مع سفرة الوفد التونسي مساء اليوم الاربعاء ليتواصل الى غاية السفر الى قطر، تتخلله مباراتان وديتان ضد كل من السعودية والشيلي يومي 25 و27 اكتوبر الجاري.وقال حارس المنتخب التونسي سليم بوعسكر انه ينتظر بشغف كبير تحقيق حلمه بالمشاركة في كأس العالم، مبرزا انه لم يتردد بتاتا في اختيار تقمص الوان المنتخب التونسي رغم العروض التي وصلته سابقا لتعزيز صفوف المنتخب الايطالي.كما نوه محترف نادي روما الايطالى، بالاجواء المتميزة التي تسود المجموعة، واصفا اياها بأنها ستكون العامل الابرز في الذهاب ابعد ما يمكن في هذه المغامرة.كما عبر الوافد الجديد على المنتخب التونسي علي جابر مدافع نادي بولونيا الايطالي انه متحمس لتقمص الوان المنتخب التونسي، مشيرا الى انه رغم تمثيل المنتخب الألماني لأقل من 16 عاما في مناسبات سابقة، الا انه وجد كل التشجيع من عائلته لتمثيل منتخب موطنه الاصلي.وعبّر المدافع المتكون في نادي هيرتا برلين الالماني عن سعادته بالاجواء التي وجدها في صفوف المنتخب.يشار الى ان منتخب نسور قرطاج سيستهل مشواره بكأس العالم ضمن المجموعة الرابعة بمواجهة منتخب فيجي يوم 3 نوفمبر 2025 انطلاقا من الساعة 16.45 بتوقيت تونس، قبل مواجهة الارجنتين يوم 6 نوفمبر بداية من الساعة 14.30، ليختتم الدور الاول بمواجهة منتخب بلجيكا بتاريخ 9 نوفمبر انطلاقا من الساعة 13.30.