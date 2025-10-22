Babnet   Latest update 22:03 Tunis

سيدي بوزيد تسجّل إنجازًا طبّيا رائدًا باستخدام تقنية المفراس لتصريف المرارة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f93f8bc75146.23335368_mpnjfkgohqile.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 22 Octobre 2025 - 21:32
      
سجّل المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد إنجازًا طبيًا غير مسبوق، تمثّل في نجاح أول عملية لتصريف المرارة عبر الجلد بتوجيه جهاز المفراس (Cholécystostomie scanno-guidée)، لتكون هذه العملية الأولى من نوعها على مستوى الجهات ذات الأولوية الصحية في تونس.

وقد خضع لهذه العملية مريض يبلغ من العمر 63 عامًا، كان يعاني من التهاب حاد في المرارة مصحوب بخراج كبدي وتعفّن دموي، إلى جانب وضعية صحية دقيقة بسبب إصابته باضطرابات في نظم القلب وتاريخ مرضي مزمن.



تعاون طبي متكامل ونتيجة إيجابية

تم التدخّل الطبي في ظروف دقيقة وبالتنسيق بين أقسام الأشعة والجراحة العامة والتخدير والإنعاش، وقد جرت العملية بنجاح ودون أي مضاعفات، مما ساهم في تحسّن سريع لحالة المريض واستقرار علاماته الحيوية في الساعات الأولى التي تلت التدخل.


