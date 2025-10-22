سيدي بوزيد تسجّل إنجازًا طبّيا رائدًا باستخدام تقنية المفراس لتصريف المرارة
سجّل المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد إنجازًا طبيًا غير مسبوق، تمثّل في نجاح أول عملية لتصريف المرارة عبر الجلد بتوجيه جهاز المفراس (Cholécystostomie scanno-guidée)، لتكون هذه العملية الأولى من نوعها على مستوى الجهات ذات الأولوية الصحية في تونس.
وقد خضع لهذه العملية مريض يبلغ من العمر 63 عامًا، كان يعاني من التهاب حاد في المرارة مصحوب بخراج كبدي وتعفّن دموي، إلى جانب وضعية صحية دقيقة بسبب إصابته باضطرابات في نظم القلب وتاريخ مرضي مزمن.
