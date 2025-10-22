بن عروس : 25 عرضا ضمن برنامج المهرجان الاقليمي لنوادي المسرح ببن عروس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ben-arous1.jpg width=100 align=left border=0>

يشارك 25 عرضا مسرحيا في المهرجان الاقليمي لنوادي المسرح ببن عروس الذي تحتضنه دار الثقافة النموذجية ببن عروس من 28 الى 31 أكتوبر الحالي، تحت عنوان "المسرح مرآة المجتمع: معالجة الظواهر السلوكية والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر".



وتتوزع المسابقات في المهرجان الذي تشارك فيه الاعمال المتوجة جهويا وفق ما افاد به: وات" معز بربورة كاهية مدير بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببن عروس والمشرف العام على المهرجان، على مسابقة الأداء الفردي الذي تتنافس فيه 6 عروض، ومسابقة الاعمال الجماعية للأطفال التي تتنافس فيها كذلك 6 عروض، كما تمت برمجة مسابقة الاعمال الجماعية للشباب والكهول وتشمل المنافسة فيها 6 عروض، ومسابقة فن العرائس التي انحصرت المنافسة فيها بين 3عروض ، ومسابقة مسرح الشارع حيث تتنافس 4 عروض .





ويتقدم لمسابقات المهرجان عن ولاية تونس 4 عروض مشاركة، وعن ولاية بن عروس 5 عروض وعن ولاية زغوان 5 عروض، وعن ولاية نابل 5 عروض، وعن ولاية اريانة 3 عروض وعن ولاية منوبة 3 عروض.



ويهدف المهرجان وفق ذات المصدر الى تفعيل دور الفنون في خدمة المجتمع وتعزيز الرسالة التوعوية للمسرح، وإدماج أكبر عدد ممكن من الأطفال والشباب في مجالات الممارسة الثقافية والفنية القادرة على بناء الشخصيات المتوازنة، وتمكين المنخرطين في نوادي المسرح من اكتساب مهارات وقدرات تساعدهم على الثقة في الذات، وتؤهلهم مستقبلا للنجاح في مساراتهم الفنية والاجتماعية.

ويمثل المهرجان فرصة لالتقاء بين عدد من الفاعلين في المجال المسرحي لتبادل الخبرات واكتساب تجارب جديدة، والاستفادة من مختلف التجارب المسرحية المشاركة والتعريف بمنجزاتهم الإبداعية.

وإلى جانب المسابقات يشتمل برنامج المهرجان على تربص تكويني في فن الحكاية يشرف عليه الأستاذ هشام الدرويش وموجه لمنشطي نوادي المسرح ودور الشباب والثقافة والمركبات الثقافية، إلى جانب الأنشطة والعروض المصاحبة على غرار عرض "تنصيبات فنية " لمجموعة "باباروني للتنشيط "، وعرض " مايراوش" للمخرج منير العرقي ومن انتاج مركز فنون العرائس، إلى جانب معرض للأزياء المسرحية من تنظيم دار الثقافة بالمروج .

