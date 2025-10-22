Babnet   Latest update 15:56 Tunis

حالات اختناق جديدة في صفوف التلاميذ بشط السلام بسبب انبعاثات مواد خطرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d663831d7fe3.43828625_nifgolkmjehqp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 22 Octobre 2025 - 15:53
      
سُجّلت صباح اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 بالمدرسة الإعدادية بشط السلام من ولاية قابس، حالات اختناق جديدة في صفوف عدد من التلاميذ، يُرجّح أنّها ناجمة عن استنشاق مواد أو غازات خطرة منتشرة في الجو، وفق ما أفاد به مراسل ديوان أف أم بالجهة.

وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية بشكل عاجل، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وسط حالة من القلق لدى الإطار التربوي والأولياء.



وتأتي هذه الحادثة بعد أقل من 24 ساعة من الإضراب العام الجهوي الذي نفّذه الاتحاد الجهوي للشغل بقابس، احتجاجًا على تدهور الوضع البيئي وتكرار حالات الاختناق في صفوف التلاميذ والأهالي، نتيجة انبعاث غازات خانقة من المجمع الكيميائي بالجهة.



