الدورة الثانية من المهرجان الدولي للسينما في الصحراء: عروض سينمائية وموسيقية وفرجوية متنوعة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2025
تنطلق فعاليات الدورة الثانية من المهرجان الدولي للسينما في الصحراء بقصر غيلان من ولاية قبلي، من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2025 بمشاركة 17 دولة من بينها تونس، في حدث ثقافي وفني يحتفي بالسينما الصحراوية والفنون البصرية والموسيقية متعددة الثقافات.
الافتتاح
يشهد اليوم الافتتاحي عرضين فنيين:
* "أهازيج الصحراء": عرض موسيقي فرجوي بتقنية الرسم بالرمال المتحركة، يستوحي من تراث الصحراء التونسية وأصواتها الأصيلة وشعرها البدوي في إطار بصري يعتمد على فن خيال الظل.
* فيلم "شكسبير البادية": عمل سينمائي يعبر رمال الجنوب التونسي، مستلهم من أساطير وموسيقى البادية من خلال رحلة بصرية عميقة.
المسابقة الرسميةتتضمن المسابقة الرسمية 17 فيلما، بينها أربعة أفلام تونسية، إلى جانب أعمال من الجزائر، ليبيا، المغرب، اليمن، لبنان، الأردن، سوريا، السعودية، سلطنة عمان، العراق، إيران وفرنسا.
ضيف الشرفستكون الجزائر ضيف شرف الدورة، من خلال سهرة خاصة يوم 1 نوفمبر، تتضمن عرض ثلاثة أفلام جزائرية هي: "الساقية" و"زهرة الصحراء" و"الجزائر"، يليها نقاش حول التجارب السينمائية المشتركة بين تونس والجزائر.
قسم "سينما الملاجئ"يُعرض هذا القسم من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر في قرية القرعة التي تضم نحو 60 عائلة تعيش ظروفا صعبة، ويهدف إلى إدماج أبناء المنطقة في الحياة الثقافية من خلال عروض سينمائية وورشات فنية للأطفال وأنشطة ترفيهية.
الورشات التكوينيةتتضمن فعاليات المهرجان عددا من الورشات المهنية المتخصصة في:
* التمثيل أمام الكاميرا
* الموسيقى والصوت
* الإخراج السينمائي
* فن الرسم على الرمال
* تصميم الفيلم الوثائقي
* صناعة الرسوم المتحركة
* ورشة "الصحراء: فضاء سينمائي بين المعمار والحكاية"
مسابقة "أفلام الشباب"تحدّ لإنجاز فيلم قصير في ظرف 60 ساعة فقط، مستوحى من أبيات شعرية من الجنوب التونسي، يتم تصويره وسط الصحراء وقصر غيلان، وتُمنح جوائز في اختتام الدورة لأفضل الأعمال.
جلسات التشبيك السينمائييشهد المهرجان لقاءات بين مديري المهرجانات السينمائية العربية والدولية لتعزيز التعاون، بمشاركة شخصيات سينمائية من تونس، الجزائر، المغرب ولبنان.
الماستر كلاستنظيم أربع حصص ماستر كلاس يؤطرها:
* الحكواتي صالح الصويعي: "الحكاية في الصحراء"
* المخرجة سلمى بكار: "المرأة في السينما التونسية"
* السيناريست سعاد بن سليمان: "عملية تطوير السيناريو"
* الجزائرية مليكة بلباي: "تجربة الدراما والسينما الجزائرية"
ندوة علميةبعنوان "من الصحراء إلى الشاشة: تقنيات وفرص الإنتاج السينمائي" بمشاركة باحثين وفنانين وخبراء في الصناعة السينمائية.
العروض الفنية الموازيةمن بينها:
* عروض رسوم متحركة للمخرج الجزائري شوقي بوكاف
* عروض الحكواتي العروسي الزبيدي
* عرض طائفة غبنتن
عرض "أمواج الصحراء" بتقنية المابينغ* البصرية المتقدمة
