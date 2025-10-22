الدورة الثانية من المهرجان الدولي للسينما في الصحراء: عروض سينمائية وموسيقية وفرجوية متنوعة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2025

تنطلق فعاليات الدورة الثانية من المهرجان الدولي للسينما في الصحراء بقصر غيلان من ولاية قبلي، من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2025 بمشاركة 17 دولة من بينها تونس، في حدث ثقافي وفني يحتفي بالسينما الصحراوية والفنون البصرية والموسيقية متعددة الثقافات.



الافتتاح



المسابقة الرسمية



ضيف الشرف



قسم "سينما الملاجئ"



الورشات التكوينية



مسابقة "أفلام الشباب"



جلسات التشبيك السينمائي



الماستر كلاس



ندوة علمية



العروض الفنية الموازية



يشهد اليوم الافتتاحي عرضين فنيين:: عرض موسيقي فرجوي بتقنية الرسم بالرمال المتحركة، يستوحي من تراث الصحراء التونسية وأصواتها الأصيلة وشعرها البدوي في إطار بصري يعتمد على فن خيال الظل.: عمل سينمائي يعبر رمال الجنوب التونسي، مستلهم من أساطير وموسيقى البادية من خلال رحلة بصرية عميقة.تتضمن المسابقة الرسمية، بينها، إلى جانب أعمال من الجزائر، ليبيا، المغرب، اليمن، لبنان، الأردن، سوريا، السعودية، سلطنة عمان، العراق، إيران وفرنسا.ستكون، من خلال سهرة خاصة يوم 1 نوفمبر، تتضمن عرض ثلاثة أفلام جزائرية هي:، يليها نقاش حول التجارب السينمائية المشتركة بين تونس والجزائر.يُعرض هذا القسم من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر فيالتي تضم نحو 60 عائلة تعيش ظروفا صعبة، ويهدف إلى إدماج أبناء المنطقة في الحياة الثقافية من خلال عروض سينمائية وورشات فنية للأطفال وأنشطة ترفيهية.تتضمن فعاليات المهرجان عددا من الورشات المهنية المتخصصة في:* التمثيل أمام الكاميرا* الموسيقى والصوت* الإخراج السينمائي* فن الرسم على الرمال* تصميم الفيلم الوثائقي* صناعة الرسوم المتحركة* ورشة "الصحراء: فضاء سينمائي بين المعمار والحكاية"تحدّ لإنجاز فيلم قصير في ظرف، مستوحى من أبيات شعرية من الجنوب التونسي، يتم تصويره وسط الصحراء وقصر غيلان، وتُمنح جوائز في اختتام الدورة لأفضل الأعمال.يشهد المهرجان لقاءات بين مديري المهرجانات السينمائية العربية والدولية لتعزيز التعاون، بمشاركة شخصيات سينمائية من تونس، الجزائر، المغرب ولبنان.تنظيم أربع حصص ماستر كلاس يؤطرها:* الحكواتي: "الحكاية في الصحراء"* المخرجة: "المرأة في السينما التونسية"* السيناريست: "عملية تطوير السيناريو"* الجزائرية: "تجربة الدراما والسينما الجزائرية"بعنوانبمشاركة باحثين وفنانين وخبراء في الصناعة السينمائية.من بينها:* عروض رسوم متحركة للمخرج الجزائري* عروض الحكواتي* عرض طائفةالمابينغ* البصرية المتقدمة