تأجيل محاكمة رجل الأعمال الحبيب حواص في قضية فساد مالي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6059adf22d2fd9.23260180_jgqnmlifekohp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 22 Octobre 2025 - 09:52
      
قررت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس ،تاجيل محاكمة رجل الأعمال الحبيب حواص الذي ينشط في مجال تصدير المعادن لجلسة نوفمبر المقبل وذلك في قضىة فساد تعلقت بنشاطه المتعلق بتجميع ورسكلة النحاس و المعادن.

وللتذكير فقد قضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، مؤخرا في إقرار إدانة رجل الأعمال الحبيب حواص مع التخفيض في العقوبة السجنية من عامين وشهر واحد إلى عامين اثنين.



وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أحالت رجل الأعمال الحبيب حواص بحالة ايقاف على أنظار الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس وذلك لمحاكمته من أجل تهم بعدم ارجاع محاصيل صادرات الى الخارج وجرائم صرفية، حيث قضت بسجنه مدة عامين اثنين وشهر واحد مع خطايا مالية.


يذكر ان دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت مؤخرا رفض الافراج عن رجل الأعمال الحبيب حواص واحالته على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس من أجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والوظيفي والمتأتية من الجرائم الصيرفية والديوانية وجرائم التهرب الضريبي.
كما قررت دائرة الاتهام اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق ثلاثة متهمين اخرين محالين بحالة فرار صحبة الحبيب حواص.


