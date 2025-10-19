Babnet   Latest update 22:05 Tunis

ملف المهاجرين غير النظاميين: رفض الإفراج عن الجمالي والكريمي وتأجيل المحاكمة إلى نوفمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hammerright.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 19 Octobre 2025 - 21:08 قراءة: 0 د, 45 ث
      
قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، رفض جميع مطالب الإفراج المقدّمة لفائدة مدير المجلس التونسي للاجئين مصطفى الجمالي ومدير المشاريع بالمجلس عبد الرزاق الكريمي، مع تأجيل النظر في القضية إلى يوم 24 نوفمبر 2025.

ويُذكر أنّ المتهمين يقبعان في السجن منذ ماي 2024، على خلفية شبهات تتعلق بـ"تكوين وفاق قصد تسهيل الدخول غير القانوني للمهاجرين إلى التراب التونسي"، وفق فصول القانون عدد 6 لسنة 2004 المتعلق بجوازات السفر، والمنقّح بموجب التشريعات المتعلقة بمكافحة الهجرة غير النظامية.



تعود أطوار الملف إلى قيام المجلس التونسي للاجئين، وهو منظمة غير حكومية تعمل في إطار اتفاق رسمي مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بنشر طلب عروض يتعلق بتأمين إقامة لفائدة طالبي اللجوء واللاجئين في تونس. وقد اعتبرت النيابة العمومية أن بعض هذه الأنشطة قد تندرج تحت شبهة "تسهيل الإقامة والدخول غير القانوني"، مما استوجب فتح بحث تحقيقي.

وشملت القضية أيضًا أربعة نشطاء آخرين مثلوا بحالة سراح أمام المحكمة خلال الجلسة الأخيرة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316928


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 19 أوكتوبر 2025 | 27 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:06
17:39
15:12
12:11
06:31
05:04
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet23°
19° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-19
27°-18
29°-20
28°-21
28°-20
  • Avoirs en devises
    24577,9

  • (17/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41810 DT        1$ =2,93289 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/10)   952,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    