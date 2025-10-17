محافظ البنك المركزي يواصل لقاءاته في واشنطن ضمن اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
يواصل محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن من 14 إلى 18 أكتوبر 2025، حيث عقد، يوم الخميس 16 أكتوبر، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع ممثلي مؤسسات مالية دولية وبنوك عالمية.
عرض حول تطور الوضع الاقتصادي والمالي لتونس
خلال لقائه مع مسؤولي وكالة التصنيف الائتماني "موديز" (Moody’s)، قدّم المحافظ عرضًا شاملًا حول آخر المستجدات الاقتصادية والمالية في تونس منذ التقييم الأخير للوكالة، مبرزًا النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني خلال سنة 2025.
وأوضح أن التحسن المسجّل يعكس الجهود الوطنية المكثفة الرامية إلى إرساء مسار نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى الدور المحوري للسياسات النقدية والمالية التي تم اعتمادها مؤخرًا، والتي ساهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.
كما ذكّر بتحسين التصنيف السيادي لتونس من قبل وكالة فيتش (Fitch) من CCC+ إلى B- مع نظرة مستقرة، مؤكّدًا استعداد تونس للتقييم القادم لوكالة موديز المرتقب خلال الربع الأول من سنة 2026.
لقاءات مع مؤسسات مالية وبنوك دوليةوعقد المحافظ جلسة عمل مع ممثلين عن عدد من البنوك والمؤسسات المالية الدولية، تم خلالها استعراض تطور المؤشرات الاقتصادية والمالية لتونس خلال السنوات الأخيرة.
وأشاد المحافظ بقدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات وتحقيق نمو متوازن ومستدام، داعيًا المؤسسات المالية التي تمتلك فروعًا في تونس إلى مواصلة دعم الترويج لأداء الاقتصاد التونسي على مستوى الأسواق المالية الدولية، مع بحث آفاق تعزيز التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة.
لقاء مع المستثمرين الدوليينواختتم المحافظ اليوم الثاني من مشاركته بلقاء مع مجموعة من المستثمرين الدوليين في السندات التونسية، حيث أكد أن تونس تمرّ بمرحلة تعافٍ اقتصادي واضح تُجسّدها المؤشرات الإيجابية المحققة خلال سنة 2025.
وشدد في ختام اللقاء على أن البنك المركزي سيواصل التنسيق الوثيق مع الحكومة من أجل تعزيز ثقة المستثمرين وضمان النفاذ إلى الأسواق المالية العالمية عند الحاجة، بما يخدم الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.
