سنتان سجنا لرجل الأعمال ماهر شعبان بتهمة تكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/686ce5aeb67de0.00794313_pigkehfjlmnqo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 16 Octobre 2025 - 21:35
      
أصدرت الدائرة الجناحية المختصّة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم، حكما يقضي بسجن رجل الأعمال ماهر شعبان لمدة عامين، وذلك على خلفية تهم تتعلق بتكوين مكاسب بالخارج دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي التونسي، وفق ما أكدته معطيات ملف القضية وأبحاثها.

ويُذكر أن ماهر شعبان، الذي ينشط في قطاع العقارات والمقاولات، تعلقت به قضايا أخرى ذات صبغة مالية وفساد إداري ما تزال محل تتبع قضائي.


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

