وزير الاقتصاد يشارك في اجتماعات الخريف لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي بواشنطن
شارك وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، في اجتماعات الخريف السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن، حيث عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات رفيعة المستوى مع عدد من كبار المسؤولين الدوليين وممثلي المؤسسات المالية العالمية.
اجتماع مع رئيس مجموعة البنك العالمي
حضر الوزير، يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، اجتماع محافظي الدول الإفريقية مع رئيس مجموعة البنك العالمي، أجاي بانغا (Ajay Banga)، وتم خلال اللقاء التطرق إلى أبرز التحديات التي تواجهها دول القارة الإفريقية وضرورة تعزيز التنسيق والدعم الدولي لمساندة جهود التنمية في القارة.
لقاء مع نائب رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياكما التقى السيد سمير عبد الحفيظ والوفد المرافق له بنائب رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عثمان ديون (Ousmane Dione).
وشكّل اللقاء فرصة لتأكيد تميّز التعاون القائم بين تونس ومجموعة البنك العالمي، مع الحرص على مزيد تعزيزه في إطار التوجهات الوطنية للمخطط التنموي 2026-2030.
واستعرض الوزير في هذا السياق أهم المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني، مبرزًا ما شهده من تحسّن وتطور ملحوظين خلال الفترة الأخيرة.
تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارةوفي إطار الاجتماعات، عقد الوزير لقاءً مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، أديب يوسف الأعمى، حيث تم التأكيد على عمق الشراكة ومتانة العلاقات بين الجانبين، والعمل على مزيد تدعيمها.
وتُعدّ المؤسسة من الشركاء الماليين الرئيسيين لتونس، من خلال ما توفره من دعم مالي وفني لعدد من المؤسسات الوطنية الناشطة في القطاعات الإستراتيجية مثل الطاقة والتكرير وغيرها.
مداخلة في ورشة عمل حول “إطار التحفيزات المالية”وشارك الوزير في ورشة عمل نظمها البنك الدولي حول موضوع "إطار التحفيزات المالية" كآلية جديدة مخصصة للدول ذات الدخل المتوسط، تتيح تمويل المشاريع التنموية التي تساهم في مواجهة التحديات العالمية المشتركة على غرار الانتقال الطاقي والصحة.
وفي مداخلته، عرض التجربة التونسية في هذا المجال، مشيدًا بمبادرة البنك الدولي لإحداث هذه الآلية التي تمكّن الدول من الحصول على تمويلات بشروط تفاضلية لدعم مشاريعها الإصلاحية والتنموية.
لقاء مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعيوعلى هامش الاجتماعات، التقى وزير الاقتصاد صباح الخميس 16 أكتوبر 2025 بالمدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، فوزي يوسف الحنيف.
وأعرب الوزير عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين تونس والصندوق، مؤكداً الحرص على مزيد تطويره بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للمخطط التنموي القادم.
من جانبه، جدّد فوزي الحنيف التزام الصندوق بمواصلة دعم تونس في إنجاز مشاريعها التنموية، واستعداده لدراسة المشاريع الجديدة المقترحة للمساهمة في تمويلها أو دعمها فنيًا.
تعاون متجدد مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)كما اجتمع السيد سمير عبد الحفيظ بنائب رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، هارا شوهِي (Hara Shohei)، حيث أكد الجانبان على تميز العلاقات الثنائية والحرص على توسيع مجالات التعاون في المرحلة المقبلة.
وشدّد الطرفان على أهمية تطوير التعاون الثلاثي بين تونس واليابان والدول الإفريقية، بما يعزز التكامل الإقليمي ويدعم جهود التنمية المستدامة في القارة.
