Babnet   Latest update 22:36 Tunis

النفطي: نحو تعزيز التعاون التونسي الإسباني والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ea99a8bd6cf8.56343239_qpgkoeflmijnh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 11 Octobre 2025 - 18:53 Lecture 1 min, 9 sec
      
شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، مساء الجمعة 10 أكتوبر 2025، في حفل استقبال أقيم بمقر إقامة سفير المملكة الإسبانية بتونس، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الإسباني.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أشاد الوزير بعمق الأواصر التاريخية التي تربط تونس بإسبانيا، مبرزًا أن العلاقة بين البلدين تتجاوز البعد الجغرافي لتجسد تقاربًا حضاريًا وثقافيًا وإنسانيًا متجذرًا في التاريخ.



وأكد النفطي على أهمية تعزيز ديناميكية التعاون الثنائي والعمل المشترك من أجل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة وأن سنة 2025 تتزامن مع الذكرى الثلاثين لمعاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار بين تونس وإسبانيا، إلى جانب الذكرى الثلاثين لاتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي وانطلاق مسار برشلونة، ما يعكس – وفق قوله – متانة العلاقات الثنائية وعمق التعاون الأورومتوسطي.

وأشار الوزير إلى التطور الملحوظ في حجم الاستثمارات الإسبانية بتونس خلال السنوات الأخيرة، حيث تحتل إسبانيا المرتبة الرابعة من حيث حجم الاستثمار الأجنبي، مؤكداً أهمية تطوير التعاون في القطاعات التكنولوجية والتحول الطاقي.

كما شدّد النفطي على ضرورة تعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي بين البلدين، مثمنًا نجاح برنامج التعاون الثقافي "FOCO PAÍS TÚNEZ" الذي احتضنته العاصمة مدريد خلال النصف الأول من السنة الجارية، وشمل محاضرات وعروضًا سينمائية ومعارض لفنانين تونسيين.

وفي ختام كلمته، عبّر الوزير عن ارتياحه لتقارب المواقف التونسية والإسبانية إزاء الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مجددًا دعم تونس الثابت وغير المشروط لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316473


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 11 أوكتوبر 2025 | 19 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:16
17:50
15:20
12:13
06:23
04:57
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet29°
23° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-21
28°-21
30°-20
29°-21
27°-21
  • Avoirs en devises
    24577,5

  • (10/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41391 DT        1$ =2,93920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/10)   1055,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:36 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    