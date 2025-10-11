النفطي: نحو تعزيز التعاون التونسي الإسباني والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ea99a8bd6cf8.56343239_qpgkoeflmijnh.jpg width=100 align=left border=0>

شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، مساء الجمعة 10 أكتوبر 2025، في حفل استقبال أقيم بمقر إقامة سفير المملكة الإسبانية بتونس، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الإسباني.



وفي كلمته بهذه المناسبة، أشاد الوزير بعمق الأواصر التاريخية التي تربط تونس بإسبانيا، مبرزًا أن العلاقة بين البلدين تتجاوز البعد الجغرافي لتجسد تقاربًا حضاريًا وثقافيًا وإنسانيًا متجذرًا في التاريخ.









وأكد النفطي على أهمية تعزيز ديناميكية التعاون الثنائي والعمل المشترك من أجل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة وأن سنة 2025 تتزامن مع الذكرى الثلاثين لمعاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار بين تونس وإسبانيا، إلى جانب الذكرى الثلاثين لاتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي وانطلاق مسار برشلونة، ما يعكس – وفق قوله – متانة العلاقات الثنائية وعمق التعاون الأورومتوسطي.



وأشار الوزير إلى التطور الملحوظ في حجم الاستثمارات الإسبانية بتونس خلال السنوات الأخيرة، حيث تحتل إسبانيا المرتبة الرابعة من حيث حجم الاستثمار الأجنبي، مؤكداً أهمية تطوير التعاون في القطاعات التكنولوجية والتحول الطاقي.



كما شدّد النفطي على ضرورة تعزيز التعاون الثقافي والأكاديمي بين البلدين، مثمنًا نجاح برنامج التعاون الثقافي "FOCO PAÍS TÚNEZ" الذي احتضنته العاصمة مدريد خلال النصف الأول من السنة الجارية، وشمل محاضرات وعروضًا سينمائية ومعارض لفنانين تونسيين.



وفي ختام كلمته، عبّر الوزير عن ارتياحه لتقارب المواقف التونسية والإسبانية إزاء الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مجددًا دعم تونس الثابت وغير المشروط لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

