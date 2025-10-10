اقتحام معهد في سليانة وسرقة هواتف تلاميذ: الاحتفاظ بمشتبه بهم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e94891c76c23.90813423_nmjpegqofkilh.jpg width=100 align=left border=0>

تمكنت فرقة الشرطة العدلية بسليانة بالتنسيق مع أعوان مركز حي الصلاح، اليوم الجمعة، من كشف ملابسات حادثة اقتحام قاعة المراجعة بمعهد ابن خلدون بمدينة سليانة، والتي جدّت مساء الأربعاء 8 أكتوبر، وأسفرت عن الاستيلاء على عدد من الهواتف الجوالة الخاصة بالتلاميذ المقيمين.



ووفق ما أكده مصدر أمني لموزاييك، فإنّ العملية نفذها ثلاثة أفراد ملثمين، قبل أن تتمكّن الوحدات الأمنية من تحديد هوياتهم وإيقافهم.









وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسليانة بـ فتح بحث تحقيقي في الغرض، مع الاحتفاظ بالموقوفين إلى حين استكمال الأبحاث اللازمة.

