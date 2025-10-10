Babnet   Latest update 23:05 Tunis

اقتحام معهد في سليانة وسرقة هواتف تلاميذ: الاحتفاظ بمشتبه بهم

Publié le Vendredi 10 Octobre 2025 - 18:54
      
تمكنت فرقة الشرطة العدلية بسليانة بالتنسيق مع أعوان مركز حي الصلاح، اليوم الجمعة، من كشف ملابسات حادثة اقتحام قاعة المراجعة بمعهد ابن خلدون بمدينة سليانة، والتي جدّت مساء الأربعاء 8 أكتوبر، وأسفرت عن الاستيلاء على عدد من الهواتف الجوالة الخاصة بالتلاميذ المقيمين.

ووفق ما أكده مصدر أمني لموزاييك، فإنّ العملية نفذها ثلاثة أفراد ملثمين، قبل أن تتمكّن الوحدات الأمنية من تحديد هوياتهم وإيقافهم.



وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسليانة بـ فتح بحث تحقيقي في الغرض، مع الاحتفاظ بالموقوفين إلى حين استكمال الأبحاث اللازمة.


