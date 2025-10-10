Babnet   Latest update 15:12 Tunis

إنهاء مهام الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fbf904c9ce339.35460036_qoeijmhpnfkgl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 10 Octobre 2025 - 12:44 قراءة: 0 د, 14 ث
      
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر عدد 428 لسنة 2025 مؤرخ في 8 أكتوبر 2025، تم بمقتضاه إنهاء مهام الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية، شكري حمودة.

كما تم بمقتضى أمر عدد 429 لسنة 2025 مؤرخ في 8 أكتوبر 2025 تسمية آمال فطوم رئيسة مديرة عامة للصيدلية المركزية.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316391


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 10 أوكتوبر 2025 | 18 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:17
17:51
15:21
12:13
06:22
04:56
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet29°
28° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-17
28°-18
27°-21
30°-20
30°-21
  • Avoirs en devises
    24611,8

  • (09/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41467 DT        1$ =2,93932 DT
  • Solde Compte du Trésor   (09/10)   1055,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    