صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر عدد 428 لسنة 2025 مؤرخ في 8 أكتوبر 2025، تم بمقتضاه إنهاء مهام الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية، شكري حمودة.



كما تم بمقتضى أمر عدد 429 لسنة 2025 مؤرخ في 8 أكتوبر 2025 تسمية آمال فطوم رئيسة مديرة عامة للصيدلية المركزية.