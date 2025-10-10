توننداكس واصل نهجه صعودا في إقفال الجمعة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67742e2b0d5c32.85772922_jekmngoqhiflp.jpg width=100 align=left border=0>

واصلت بورصة تونس نهجها الإيجابي، وأقفل مؤشرها المرجعي "توننداكس"، معاملات، الجمعة، مرتفعا بنسبة 0،4 بالمائة، وبلغ مستوى 12362 نقطة. وفي غياب تبادل كتل من الأسهم كانت قيمة المعاملات ضئيلة في حدود 4،8 مليون دينار لكامل الحصّة، وفق الوسيط بالبورصة، "التونسيّة للأوراق المالية".



وعاد أفضل أداء لسهم الشركة العقارية التونسيّة السعوديّة، ودون تبادل السهم، تمكن الأخير من تحسين أدائه، بنسبة 3،5 بالمائة، وأقفل سعره عند 3،850 دينار.





وسجل سهم الشركة التونسيّة للبنك تطوّرا، بنسبة 3،2 بالمائة، وأنهى الحصّة عند 3،870 دينار. وتمكن السهم من جذب معاملات بقيمة 130 ألف دينار.



وتصدّر سهم أمان بنك قائمة الأسهم الأكثر تبادلا خلال الحصّة، وجذب مبادلات بحجم 1 مليون دينار. وبلغ سعر السهم عند الإقفال 46،100 دينار، إثر تراجعه بنسبة 0،5 بالمائة.

وتقهقر سعر سهم نيو بادي لاين، بنسبة 5،8 بالمائة، وبلغ مستوى 4،220 دينار. وراكم سهم مبادلات هزيلة لم تتخط قيمتها 15 ألف دينار.

كما فقد سهم تلنات القابضة، نسبة 2،1 بالمائة من قيمته، وأقفل عند سعر 6،460 دينار. وتمّ تبادل السهم بنحو 16 ألف دينار لكامل الحصّة. وسجل سهم الشركة التونسيّة للبنك تطوّرا، بنسبة 3،2 بالمائة، وأنهى الحصّة عند 3،870 دينار. وتمكن السهم من جذب معاملات بقيمة 130 ألف دينار.وتصدّر سهم أمان بنك قائمة الأسهم الأكثر تبادلا خلال الحصّة، وجذب مبادلات بحجم 1 مليون دينار. وبلغ سعر السهم عند الإقفال 46،100 دينار، إثر تراجعه بنسبة 0،5 بالمائة.وتقهقر سعر سهم نيو بادي لاين، بنسبة 5،8 بالمائة، وبلغ مستوى 4،220 دينار. وراكم سهم مبادلات هزيلة لم تتخط قيمتها 15 ألف دينار.كما فقد سهم تلنات القابضة، نسبة 2،1 بالمائة من قيمته، وأقفل عند سعر 6،460 دينار. وتمّ تبادل السهم بنحو 16 ألف دينار لكامل الحصّة.