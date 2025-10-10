القبض على الشّخص الّذي عنّف شقيقه من ذوي الإعاقة

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو صادمًا يوثّق لحظة اعتداء شخص على شقيقه بالعنف الشديد، في مشهد أثار موجة استنكار واسعة، خاصّة بعد ظهور امرأة مسنّة – والدة الطرفين – وهي تحاول التدخّل لإنقاذ ابنها دون جدوى.



الواقعة في منطقة كندار – سوسة



النيابة تتحرّك… وإيواء الضحية بمستشفى الرازي



"الاعتداء على الأخلاق الحميدة والاعتداء بالعنف الشديد على شخص في حالة استضعاف ظاهرة."

غضب واستنكار واسع



، حيث أقدم رجل على، مستخدمًا عصا وسكب الماء عليه بينما كان ملقى على الأرض في حالة استضعاف.ووفق ابنة المتضرر في تصريح لاذاعة الديوان، فإنّ، ما دفع الأخير إلى ردّ فعل عنيف وغير إنساني.وقد أذنت، عقب انتشار الفيديو وفتح التحقيق في ملابسات الواقعة، بـمن أجل:في المقابل، تمّلتلقّي الرعاية النفسية والطبية اللازمة، نظرًا لوضعه الصحي الدقيق وحالته النفسية المتدهورة.أثار الفيديو موجة من، حيث دعا ناشطون إلىوفتح، مشدّدين على ضرورة