القبض على الشّخص الّذي عنّف شقيقه من ذوي الإعاقة
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو صادمًا يوثّق لحظة اعتداء شخص على شقيقه بالعنف الشديد، في مشهد أثار موجة استنكار واسعة، خاصّة بعد ظهور امرأة مسنّة – والدة الطرفين – وهي تحاول التدخّل لإنقاذ ابنها دون جدوى.
الواقعة في منطقة كندار – سوسة
الحادثة جدّت بمنطقة أولاد عامر من معتمدية كندار بولاية سوسة، حيث أقدم رجل على الاعتداء على شقيقه الذي يعاني من إعاقة ذهنية، مستخدمًا عصا وسكب الماء عليه بينما كان ملقى على الأرض في حالة استضعاف.
ووفق ابنة المتضرر في تصريح لاذاعة الديوان، فإنّ الخلاف بين الشقيقين نشب إثر إقدام والدها على حرق جزء من أثاث شقيقه، ما دفع الأخير إلى ردّ فعل عنيف وغير إنساني.
النيابة تتحرّك… وإيواء الضحية بمستشفى الرازيوقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، عقب انتشار الفيديو وفتح التحقيق في ملابسات الواقعة، بـالاحتفاظ بالمعتدي من أجل:
"الاعتداء على الأخلاق الحميدة والاعتداء بالعنف الشديد على شخص في حالة استضعاف ظاهرة."
في المقابل، تمّ نقل الضحية إلى مستشفى الرازي لتلقّي الرعاية النفسية والطبية اللازمة، نظرًا لوضعه الصحي الدقيق وحالته النفسية المتدهورة.
