سيدي حسين: الإطاحة بأخطر مروّج مخدرات بعد مداهمة أمنية دقيقة

تمكّن أعوان فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين، مساء اليوم، من إلقاء القبض على أحد أخطر مروّجي المخدرات بالجهة، بعد تنفيذ مداهمة أمنية ناجحة تمّ خلالها محاصرته داخل منزله.



وكان المشتبه به بصدد بيع كميات من مخدر الزطلة لعدد من الشبان عبر شباك منزله في محاولة لتفادي المراقبة الأمنية.

