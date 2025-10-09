سيدي حسين: الإطاحة بعصابة خطيرة تورّطت في عمليات نطر بمفترق بن دحّة

تمكّنت، بعد نصب، من الإطاحة بكامل عناصرتخصّصت فيعلى مستوى، مستغلّةلتنفيذ عملياتها.وكشفت الأبحاث الأولية أنّ عددا من المواطنين كانوا قد تعرّضوا للاعتداء وسرقة ممتلكاتهم بالطريقة نفسها، قبل أن تنجح الوحدات الأمنية في تحديد هويات الجناة وإلقاء القبض عليهم.