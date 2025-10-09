Babnet   Latest update 23:06 Tunis

سيدي حسين: الإطاحة بعصابة خطيرة تورّطت في عمليات نطر بمفترق بن دحّة

Publié le Jeudi 09 Octobre 2025 - 19:19
      
تمكّنت فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين، بعد نصب كمين محكم ومداهمة أمنية ناجحة، من الإطاحة بكامل عناصر عصابة إجرامية خطيرة تخصّصت في نطر هواتف وأغراض مستعملي الطريق على مستوى مفترق بن دحّة، مستغلّة الاكتظاظ وتعطّل حركة المرور لتنفيذ عملياتها.
وكشفت الأبحاث الأولية أنّ عددا من المواطنين كانوا قد تعرّضوا للاعتداء وسرقة ممتلكاتهم بالطريقة نفسها، قبل أن تنجح الوحدات الأمنية في تحديد هويات الجناة وإلقاء القبض عليهم.



وقد تمّ الاحتفاظ بجميع أفراد العصابة بإذن من النيابة العمومية، في انتظار إحالتهم على القضاء لمواصلة التحقيق في القضيّة.


