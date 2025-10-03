Babnet   Latest update 17:37 Tunis

رفض الافراج عن وكيل الجمهورية المعفى البشير العكرمي وتأجيل محاكمته والقيادي بالنهضة الحبيب اللوز

Publié le Vendredi 03 Octobre 2025 - 17:33
      
رفضت اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الأرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس,مطالب الافراج عن وكيل الجمهورية المعفى البشير العكرمي ،ومتهم ثاني وذلك في ملف مفكك على علاقة بقية اغتيال الشهيد شكري بلعيد.

وشملت الأبحاث في الملف القيادي بالنهضة الحبيب اللوز وامام جامع بحي الخضراء محال بحالة سراح ومحجر عليه السفر .



الجمعة 03 أوكتوبر 2025 | 11 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:28
18:02
15:28
12:15
06:16
04:50
