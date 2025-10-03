رفض الافراج عن وكيل الجمهورية المعفى البشير العكرمي وتأجيل محاكمته والقيادي بالنهضة الحبيب اللوز

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67b4b5ed252a37.87901255_jglkpehfmiqon.jpg width=100 align=left border=0>

رفضت اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الأرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس,مطالب الافراج عن وكيل الجمهورية المعفى البشير العكرمي ،ومتهم ثاني وذلك في ملف مفكك على علاقة بقية اغتيال الشهيد شكري بلعيد.



وشملت الأبحاث في الملف القيادي بالنهضة الحبيب اللوز وامام جامع بحي الخضراء محال بحالة سراح ومحجر عليه السفر .





