سائحة فرنسية تعتذر لسكان قرقنة بعد تصريحات مسيئة

قدمت سائحة فرنسية اعتذارا علنيا لسكان جزيرة قرقنة من ولاية صفاقس، إثر موجة انتقادات واجهتها عقب نشرها مقطع فيديو سابق انتقدت فيه وضع الجزيرة بسبب التلوث وغياب بعض المرافق السياحية.



وأوضحت السائحة، في فيديو ثانٍ، أنها لم تكن تقصد الإساءة للسكان الذين وصفوا استقبالهم لها بـ"الرائع"، مؤكدة أنها تكن لهم كل الاحترام.

