سائحة فرنسية تعتذر لسكان قرقنة بعد تصريحات مسيئة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d5469e8df433.00911884_nipfkmohlegqj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 25 Septembre 2025 - 14:40
      
قدمت سائحة فرنسية اعتذارا علنيا لسكان جزيرة قرقنة من ولاية صفاقس، إثر موجة انتقادات واجهتها عقب نشرها مقطع فيديو سابق انتقدت فيه وضع الجزيرة بسبب التلوث وغياب بعض المرافق السياحية.

وأوضحت السائحة، في فيديو ثانٍ، أنها لم تكن تقصد الإساءة للسكان الذين وصفوا استقبالهم لها بـ"الرائع"، مؤكدة أنها تكن لهم كل الاحترام.



كما شددت على أنها تحب تونس كثيرا، وتعتبرها من أبرز وجهاتها المفضلة، حيث اعتادت اختيارها كخيار أول لقضاء عطلها.






